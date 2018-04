Jürgen Klopp: "Nous avons battu la meilleure équipe du monde"

Liverpool a pris une option sur les demi-finales de la Ligue des Champions en battant Manchester City 3-0, mercredi. "Nous avons battu la meilleure équipe du monde, c'est une belle performance", s'est réjoui Jürgen Klopp, l'entraîneur des 'Reds'.

"Cela a été deux périodes différentes", a analysé l'entraîneur allemand. "Très actif, engagé, quasi parfait dans la première. Nous avons marqué trois buts fantastiques. Dans la seconde, il aurait fallu jouer plus au football, j'espère que c'est clair. Mais le résultat est le plus important. C'est mieux que d'avoir trois buts de retard. Manchester City va vouloir riposter maintenant. On ne peut pas être dominateur contre City pendant 90 minutes."

Klopp a mis en garde ses joueurs contre un excès de confiance. "Je ne fais pas de comparaison, cela ne m'intéresse pas d'être meilleur que Manchester City, ce qui m'intéresse c'est d'aller en demi-finale. Et ils ont encore leurs chances de passer. 3-0, c'est mieux que 1-0 ou 2-0, mais ce n'est pas décidé. Personne n'a dansé dans le vestiaire. C'est 180 minutes (un quart de finale). Il faut faire la fête quand la fête commence, pas quatre semaines avant."

"Nous avons battu la meilleure équipe du monde, c'est une belle performance. C'est rare, ils sont tellement bons", a conclu Klopp.