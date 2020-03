Jean-Michel Aulas est pour l'annulation de la Ligue des Champions

Jean-Michel Aulas, le président de l'Olympique Lyonnais, s'est dit favorable à l'annulation des compétitions européennes cette saison afin de sauver les championnats nationaux. " Vous devez prendre des décisions, être courageux. Laissez tomber la Ligue des Champions, les finales de Coupe et les matches internationaux. Concentrez-vous uniquement sur les championnats ", a déclaré Aulas au micro de RTL France. "Si nous voulons sauver la Ligue 1, il est impératif qu'elle soit terminée avant le 30 juin."

Lyon s'était imposé 1-0 face à la Juventus lors du match aller des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Le match retour n'a pas eu lieu à la suite de la suspension des compétitions par l'Union européenne de football (UEFA) en raison de la pandémie de coronavirus.

En plus des compétitions européennes, de nombreux championnats sont également à l'arrêt partout en Europe. Malgré le report de l'Euro en 2021, on ne sait toujours pas quand et comment les compétitions européennes et les championnats nationaux pourront arriver à leur terme.

Il y a quelques jours, Aulas a été épinglé par de nombreux acteurs du football français après avoir proposé une saison blanche. " Le plus logique serait alors de dire 'on annule tout et on repart sur la situation du début de saison' " , avait-il déclaré.

Certains présidents, dont celui de l'Olympique de Marseille Jacques-Henri Eyraud, avait critiqué " l'obscénité d'une proposition opportuniste ".

L'OL connaît une saison compliquée et pointe à la 7e place, à dix points de la troisième place, qualificative pour les barrages de Ligue des Champions.