James Rodriguez assure n'avoir pas de "rage" contre Zidane

James Rodriguez, contraint de quitter le Real Madrid l'été dernier pour retrouver du temps de jeu au Bayern Munich, a assuré ce lundi n'avoir pas de "rage" contre son ancien entraîneur Zinédine Zidane, qu'il affronte mardi en demi-finale retour de Champions League.

"Je n'ai absolument rien contre lui, il n'y a pas de sentiment de rage ou de vouloir le battre", a expliqué le milieu offensif colombien en conférence de presse.

"Je veux seulement faire un très bon match et je veux que le Bayern Munich passe ce tour. Nous voulons tous jouer la grande finale. Je n'ai rien contre lui ni contre ce club pour qui je n'ai que de la gratitude", a poursuivi James, tout en reconnaissant qu'il aurait aimé avoir plus de temps de jeu sous les ordres de Zidane.

"Quand on joue davantage, on a davantage d'opportunités de marquer et d'avoir de bonnes statistiques", a-t-il lancé. "Mais ce n'est la faute de personne. Simplement, quand j'ai pu jouer, j'ai toujours évolué à un bon niveau."

Pour son grand retour au Stade Santiago Bernabeu, près d'un an après son départ pour Munich en prêt, l'ancien joueur du Real (2014-2017) a dit s'attendre à un accueil affectueux du public merengue.

"C'est une belle chose de revenir ici, un an après mon dernier match. Cet endroit a été ma maison pendant trois ans. J'ai un mélange de sentiments positifs envers ce stade, cette ville, ce sont de beaux sentiments", a dit le Colombien. "Quand je jouais ici, j'ai toujours tout donné et je crois qu'ils vont me recevoir de belle manière."

Au passage, James Rodriguez (26 ans) a assuré qu'il ne fêtera pas, le cas échéant, un but inscrit contre son ancienne équipe.

"On m'a toujours bien traité ici, j'ai toujours voulu jouer dans ce clubs et ces trois saisons ont été uniques. J'ai pratiquement gagné tous les titres possibles et c'est une question de respect envers tout le monde. J'ai été heureux ici", a-t-il conclu.