Ivan Leko : "Un très grand succès"

Le Club Bruges s'est imposé 0-4 à Monaco, mardi, en Ligue des Champions. Ce succès permet aux Brugeois de se placer à la troisième place du groupe A et d'ainsi espérer être reversés en Europa League. "Pour une petite équipe belge, gagner 4-0 à l'extérieur en Ligue des champions, est un grand rêve", s'est réjoui l'entraîneur brugeois Ivan Leko.

"Je me m'attendais pas à ça. On allait tout faire pour gagner, bien sûr. On savait que Monaco n'était pas bien en ce moment. Mais pour une petite équipe belge, gagner 4-0 à l'extérieur en Ligue des champions, est un grand rêve. Peut-être, ce n'était pas notre meilleur match de Ligue des champions, mais on a été récompensé."

Les Brugeois menaient déjà 0-3 après 25 minutes. "Il fallait être concentré jusqu'au bout. J'ai aimé cette concentration", a confié Leko. "On sait maintenant qu'on a un avantage pour la suite de la compétition. C'est un très grand succès de prendre quatre points en Ligue des champions. Au-delà des résultats, on a proposé un très bon match."

Bruges a rencontré un Monaco en pleine crise, l'arrivée de Thierry Henry sur le banc de touche n'ayant pas encore produit d'électrochoc. "Bien sûr, on voyait qu'il y avait des problèmes. Mais en un match, tout peut changer, surtout en Ligue des champions. On n'est pas venu ici en pensant à Monaco, mais en pensant à nous-mêmes."