Incertitude autour de Vertonghen, monté dans le car avec des béquilles après la 1/2 contre l'Ajax

L'image fait le tour des médias néerlandophones du pays, Jan Vertonghen quittant la Johan Cruyff Arena à l'aide de béquilles avec une attelle au pied droit. Elle inquiète évidemment les fans du joueur et de Tottenham, le Diable pourrait donc être blessé (suite à la célébration du troisième but tardif synonyme de qualification pour le finale) et incertain pour la finale de Ligue des Champions contre Liverpool le 1er juin, soit dans un peu plus de trois semaines. Ce qui constituerait un gros coup dur pour le club et le joueur.

Une potentielle blessure qui survient alors que Jan a déjà du disputer la rencontre avec un masque suite au coup impressionnant reçu au visage au match aller. On espère évidemment pour le Diable qu'il ne s'agissait que d'une blessure superficielle.