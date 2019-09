Il est trop tôt pour dire que Mazzu est réellement en danger

Un début de championnat en dents de scie et puis cette humiliation en Champions League à Salzbourg (6-2) : ce n’est pas la fête pour l’instant à Genk. Quelques regards accusateurs commencent – comme toujours dans ces cas-là – à se tourner vers Felice Mazzu. Mais il est trop tôt pour dire qu’il est réellement en danger.



Ce n’est pas dans les habitudes de Genk d’agir dans la précipitation. Le club a beaucoup investi cet été pour composer un nouveau noyau sous la houlette d’un nouveau coach. En championnat rien ne presse encore, vu la formule en cours, même si le jeu proposé est loin de valoir celui de la saison dernière. Et en Champions League, on est carrément dans une autre dimension. Ce mardi, ce n’est pas tellement la tactique qui a volé en éclats mais plutôt sa mauvaise application par les joueurs, qui l’ont d’ailleurs reconnu. Tous les buts sont venus de l’axe, compartiment que Mazzu avait précisément demandé de fermer.



Genk et Mazzu auront besoin de temps. Le coach a répété avec insistance qu’il avait besoin de stabilité après un été marqué par toutes les inconnues autour des départs de cadres comme Berge, Samatta ou Maelhe. Il va maintenant pouvoir construire avec eux. La trêve internationale, qui l’a privé de 12 joueurs, est aussi passée par là. Il va désormais avoir plus de temps pour travailler.



Maintenant, c’est vrai qu’humainement on a encore un peu de mal à reconnaître le Mazzu de Charleroi. Durant tout le voyage à Salzbourg, il a semblé tracassé et préoccupé. Conscient sans doute que son équipe n’était pas encore prête pour un tel niveau. Pour Mazzu et pour son équipe, il est urgent de se reprendre. Samedi déjà, face à Ostende en championnat.