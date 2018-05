Hummels : "Nous leur avons offert un but à chaque match"

Le Bayern Munich a tout donné pour tenter de renverser le Real Madrid ce mardi soir lors de la demi-finale retour de Champions League mais sa détermination et sa volonté n'ont pas été suffisantes (2-2). Au grand dam de Mats Hummels et de Niklas Süle qui regrettaient amèrement les erreurs commises par les Bavarois dans cette double confrontation.

"Ça fait extrêmement mal. Nous avons eu ce soir plusieurs occasions dans la surface adverse, des occasions brûlantes. Mais nous aurions dû en tirer un meilleur profit (...) Il faut le dire clairement, nous leur avons offert un but à chaque match. Pourtant nous étions supérieurs. Mais quand on veut ce titre, à la fin, on doit être capable de convertir les occasions énormes lorsqu'elles se présentent" a déclaré Hummels avec dépit.

"Le résultat est une grosse déception, nous avons de nouveau fait un bon match comme la semaine dernière mais nous leur avons fait des cadeaux. On voit à ce niveau, quand on joue la meilleure équipe du monde, que toutes les erreurs sont punies. Je ne fais de reproche à personne mais le Real ne pardonne rien" a expliqué pour sa part Süle à Sky.

De son côté, Juup Heynckes a souligné la belle performance de ses joueurs et est revenu sur la main de Marcelo non-sifflée juste avant la pause qui aurait pu leur permettre de bénéficier d'un penalty.

"Nous avons fait un super match, nous avons été la meilleure équipe sur les deux matches. Mais après avoir fait une première mi-temps de classe mondiale ce soir, faire une erreur comme ça au retour des vestiaires et prendre ce but, ça rend les choses difficiles. Keylor Navas a été le meilleur joueur du Real ce soir. Le pénalty non sifflé en fin de première mi-temps? Evidemment quand je vois les images c'est un pénalty, mais je ne veux pas discuter de l'arbitrage alors que nous leur avons offert deux buts. Au vu des deux matches, nous aurions mérité d'aller en finale" a estimé l'entraîneur bavarois.