Hummels forfait, Kovac n'a plus que 13 joueurs de champ disponibles

L'effectif du Bayern Munich sera réduit à son minimum mardi en Ligue des champions contre Benfica, après l'annonce du forfait de Mats Hummels, victime d'une gastro-entérite, qui rejoint cinq autres absents.

Un seul point suffira au Bayern pour se qualifier pour les 8es de finale, mais l'entraîneur Niko Kovac ne dispose plus que de 13 joueurs de champ de son effectif professionnel, après les forfaits de Tolisso, Coman, Thiago et James, arrêtés pour blessures graves, et de Gnabry, touché aux adducteurs.

La situation de Kovac est extrêmement précaire avant ce match, et plusieurs médias spéculent sur son limogeage d'ici la fin de semaine, tant le Bayern joue loin de son niveau depuis deux mois.

Champion d'Allemagne lors des six dernières saisons, le club occupe actuellement la 5e place de la Bundesliga à neuf points du leader Dortmund.