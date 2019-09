Hazard : "Les critiques à mon égard, c'est normal, je me critique d'ailleurs moi-même !"

Eden Hazard s’est présenté en conférence de presse, ce lundi midi, à la veille du match de Champions League qui opposera son équipe du Real Madrid au Club de Bruges. Le N.7 du Real en a évidemment profité pour faire le point sur les critiques qui s’abattent sur lui ces derniers temps…

"Je me sens bien, mais c’est vrai que les gens en attendent beaucoup de moi, a dévoilé Eden Hazard, très détendu comme à son habitude. Moi aussi, d’ailleurs ! Personnellement, on peut faire beaucoup mieux, à moi de faire mieux à l’entraînement comme en match. Les critiques sont là, et c’est normal. Je me critique moi-même ! Mais cela ne me fait pas mal, pas du tout. Je n’y ai jamais porté attention. Je sais quand je joue bien, et je sais quand je ne joue pas bien ! Les premiers mois ont été compliqués, notamment à cause de ma blessure. Tout le monde s’attend à ce que je marque trois buts à chaque match, mais il faut un peu de temps. C’est à moi de répondre présent sur le terrain."

"Les supporters ont vu ce que j’ai fait à Chelsea, à Lille, avec la Belgique… C’est à moi à élever mon niveau de jeu et à donner le meilleur de moi-même, pour que les fans soient heureux, a repris le capitaine des Diables Rouges. Mais à force de travailler tous les jours, on va faire quelque chose de grand cette année, car on a une belle équipe. Tout n’est pas parfait, mais il y a de bonnes choses. On occupe la première place en Liga, mais on a perdu notre premier match de Champions League à Paris. Pour ma part, avec ma blessure, j’ai pris un peu de retard, mais maintenant c’est derrière moi, je suis à 100%, et je veux donner le meilleur de moi-même lors des prochains matches. Les gens attendent de moi que je marque, que je sois décisif sur le terrain, et quand ce sera le cas, je pense que cela va s’enchaîner tout simplement. Selon moi, ce qu’il me manque, c’est un bon match, un but, une passe… quelque chose pour lancer ma saison !"