Hazard et Courtois pointés du doigt après la défaite du Real à Paris

Le PSG n’a pas manqué son rendez-vous face aux stars du Real Madrid et s’est imposé 3-0 au Parc des Princes mercredi pour le premier match de la phase de groupe de la Champions League. Après cette débâcle les principaux journaux français et espagnols n'ont pas été tendres avec les deux Belges de la Casa blanca. Petit tour d'horizon.

Thibaut Courtois était titularisé dans le goal du Real. "On attend toujours qu'il s'impose pleinement au Real et le match de mercredi ne va pas changer cela" souligne L'Equipe. "Sur l'ouverture du score, la frappe de Di Maria est fulgurante mais il ne ferme pas son poteau (14e). Sur le second but, il tarde un poil à réagir (33e). De bonnes interventions aussi (59e, 61e)." Le portier a obtenu la note de 4 dans le journal. Keylor Navas, son ancien coéquipier, a obtenu 5 pour sa prestation dans les cages parisiennes.

Marca estime que Courtois pouvait mieux jouer: "Première occasion du PSG et premier but encaissé" explique le journal madrilène. "Ses équipiers l’aident peu, mais il n’offre pas de sécurité à l’arrière. Il n’a pas fait d’erreurs flagrantes, mais il n’arrête pas le ballon non plus."

"II vient d'encaisser onze buts lors des quatre derniers matches du Real en Europe" souligne As.

"Hazard passé pratiquement inaperçu"

Eden Hazard a connu sa première titularisation avec le Real Madrid en Champions League. Invisible, il a été remplacé à la 70ème minute. "Trop statique dans son jeu sans ballon, sans inspiration dans ses appels, il n'a quasi servi à rien dans l'animation madrilène. Son remplacement était on ne peut plus mérité" explique L'Equipe qui titre son article "Hazard asphyxié".

"Il n'est pas à 100 % et ça s'est vu. Titularisé alors qu'il revient de blessure, il a manqué explosivité et eu un mal fou à faire des différences, sa marque de fabrique" explique aussi le quotidien.

Pour France Football, "il a clairement manqué d'explosivité et de finesse dans ses quelques envolées, comme sur cette percée qui l'a vu terminer le nez dans la pelouse (67e). [...] Décevant..."

"Pour Hazard, c’était le moment de prouver qu’il était un galactique, mais il est passé pratiquement inaperçu" avance Marca. "Il n’est pas à son meilleur niveau. C’est pourquoi Zidane l’a sorti à 2-0."

"Au Real on attend bien plus de lui et actuellement, il n’est pas à la hauteur du défi" explique de son côté AS. "Il n’est pas encore en forme et c’est fatal pour sa performance."