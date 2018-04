Guardiola : "On a tout tenté"

Pep Guardiola n’emmènera pas Manchester City dans le dernier carré de la Ligue des Champions cette saison. Battus à deux reprises par Liverpool, les Cityzens s'arrêtent là.



"On reviendra plus fort la saison prochaine", a promis le technicien catalan. "Il nous reste maintenant à finir le championnat. On avait pourtant bien commencé le match. On a tout tenté en première période. On a tout contrôlé. La seconde période a été différente, bien sûr. Le poteau de Bernardo (Silva), le deuxième but (refusé, NDLR)... il aurait fallu marquer."



Selon Guardiola, cette défaite n’efface pas tout le travail accompli. "Nous avons joué dix mois incroyables, c'était exceptionnel mais c'est normal (de ralentir, NDLR) quand vous rencontrez trois équipes incroyables de suite comme ça. Et maintenant nous allons à Tottenham (en championnat, NDLR). On a gagné la saison en terme de statistiques, mais on a perdu cette semaine. On a été en huitièmes la saison passée, cette année les quarts. La saison prochaine, on ira en demi-finales avec un peu de chance. Mais on a été battus par une équipe exceptionnelle. On regrette de ne pas être passés et de ne pas avoir été sacrés champion la semaine dernière. On rêvait d'être en demie et d'être déjà champion, mais je crois que ce que l'on a fait sur les dix derniers mois était plutôt bon."



L'ancien coach du Barça et du Bayern a été renvoyé en tribunes à la pause après une discussion avec l'arbitre de la rencontre. "Je lui ai dit que le but de Sané était valable. C'est pour cela qu'il m'a exclu. Cela aurait été différent à 2-0. A l'aller, un but de Salah a été accordé alors qu'il était hors-jeu. Et un goal valable de Gabriel Jesus a été refusé alors qu'il n'y avait pas hors-jeu."



"Dans cette compétition les équipes sont très proches et les décisions arbitrales ont une grande influence. Bravo à Liverpool. J'espère que les Reds représenteront bien l'Angleterre en demi-finales", a-t-il conclu.