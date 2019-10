Genk : voir Naples et puis revivre

On appelle ça une réhabilitation. Deux semaines après avoir connu son requiem dans la ville de Mozart, Genk a rebondi avec audace et emphase contre un Naples qui, au pied des terrils, pensait pouvoir asséner son scherzo.

L'image avait un côté touchant. A quelques mètres de distance, Felice Mazzu, fils d'immigrés calabrais et tout juste promu de Charleroi savoure la prestation des siens pendant que Carlo Ancelotti, champion avec Milan, Chelsea, le PSG et le Bayern, maltraite son chewing-gum et hausse le sourcil droit (signe ostensible de son agacement). L'arbitre Istvan Kovacs sanctionne la fin d'un match spectaculaire à souhait (15 occasions pour Genk, 17 pour Naples !), le genre de 0-0 dont on se souvient et qui fait scintiller plus fort les étoiles du blason de la "Champions".

En toute simplicité, Mazzu avoue alors à Ancelotti le respect qu'il lui porte depuis tant d'années. Et "Il Mister" de simplement tourner les talons, sans un mot ni autre forme de procès...

Mazzu s'affirme

Ce mercredi, Genk a pris un point. Mazzu, lui, en a marqué. Observateurs, analystes, éditorialistes, anciens joueurs, tous ont vanté à l'unisson les mérites du coach dans ce premier point pris par les Limbourgeois. Une audace incarnée dans certains choix peu évidents, comme celui de reléguer le capitaine Sébastien Dewaest sur le banc au profit du duo colombien Cuesta-Lucumi (repris dans l'équipe-type de la semaine !), ou celui d'insuffler une dose de créativité supplémentaire en titularisant l'artiste Ianis Hagi au détriment du prometteur mais plus besogneux Bryan Heynen.

Hagi dont l'épanouissement se confirme de match en match et qui, à terme, pourrait bien devenir le digne successeur de Pozuelo dans l'entrejeu genkois. Comme l'intéressé le confirme lui-même : "Je suis arrivé un peu tard dans la préparation et j'ai dû rattraper un certain retard physique. J'étais fatigué, j'ai dû m'adapter (et je suis toujours en train de m'adapter) au football belge et à ce que Genk signifie. Mais je me sens de mieux en mieux. C'est la première fois cette saison que je joue 90 minutes, donc je suis heureux. Je ne suis pas encore à mon top mais je m'en approche".

L'émergence de Hagi apporte un nouvel équilibre dans l'entrejeu, un secteur déterminant dans la qualité de la réplique offerte hier à Naples. Sander Berge a retrouvé sa confiance et son rayonnement de la saison dernière : présence physique, passes tranchantes, repositionnement défensif. Le Norvégien a été omniprésent et... polyvalent : dangereux offensivement en première mi-temps, précieux défensivement en seconde. Du grand Berge qui a permis à un troisième homme de s'illustrer : Patrik Hrosovsky. Le Slovaque est arrivé discrètement à la mi-août, au prix d'un arrangement inhabituel qui lui a permis de disputer les tours préliminaires d'Europa league avec son ancien club : le Vikoria Plzen, jusqu'à l'élimination de celui-ci. Depuis son intronisation dans l'équipe, l'international slovaque ne cesse de s'affirmer. Contre Naples, son talent a éclaté. Courses, récupérations, ouvertures et couvertures. Costaud, propre, altruiste, Hrosovsky apporte son expérience à un groupe qui en manque singulièrement (avant Salzbourg, il était le seul Genkois à avoir déjà goûté à la Champions League).

Avec ces trois-là, Mazzu semble avoir trouvé son nouveau triangle d'entrejeu, même s'il ne faut surtout pas enterrer Heynen trop vite, surtout au vu de la répétition de matchs qui attend le Racing. Dimitri De Condé, directeur technique : "On joue sur trois fronts mais pour moi, personnellement, le championnat reste le plus important. Ce que les gens oublient, c’est que nous comptons une bonne douzaine d’internationaux. Chaque fois que les autres équipes profitent de deux semaines de congé, nos joueurs sont quasiment tous partis. Ce sera le cas encore la semaine prochaine… Donc, la coupe, le championnat, la Champions League, ça fait beaucoup. Mais on a un bon groupe, on dispose encore de quelques joueurs sur le banc. Quand on voit qu’on peut se permettre de laisser sur le banc l’un des plus grands talents belges (Heynen), on se dit que lui et d’autres sont prêts aussi à apporter une valeur ajoutée au groupe cette saison".

Le retour des cadres

On l'a dit, le retour au premier plan de Berge constitue sans doute la meilleure nouvelle possible pour Genk, mais cet heureux constat s'accompagne d'un autre : Joakim Maehle suit le même chemin ! En perte de repères en début de saison (au point de se faire doubler par Casper De Norre), le Danois a prolongé son contrat jusqu'en 2023 et retrouvé toute sa motivation. Face à Naples, la justesse et l'impact de son jeu de couloir (offensif notamment) sont revenus comme par magie, et permis à son équipe de retrouver des couleurs qui, ces dernières semaines, avaient tendance à s'estomper.

Maehle, Berge, ou encore Samatta : trois ténors dont Felice Mazzu a craint jusqu'au bout qu'ils ne quittent le navire mais qui, finalement, sont restés à la barre. L'investissement et l'implication retrouvés de ce trio ne sont sans doute pas étrangers au redressement de l'équipe. L'intégration de Hrosovsky et de Hagi devraient contribuer à le faire voguer sans heurts dans de plus hautes mers. La belle impression laissée contre Naples demande, bien sûr, confirmation. Mais la boussole limbourgeoise semble à nouveau indiquer le nord...