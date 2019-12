Genk veut sauver l'honneur face à des Napolitains qui n'ont pas droit à l'erreur (LIVE commenté 18h55)

Quatre défaites, un seul point au compteur, 5 buts marqués pour 16 encaissés. Le Racing Genk avait rêvé d’une bien autre campagne européenne pour son retour en Ligue des Champions. Déjà assurés de ne pas passer l’hiver européen, les Limbourgeois courent toujours après la première victoire de leur histoire en Ligue des Champions. D’ailleurs, Genk est tout simplement l’équipe qui a disputé le plus de matches de C1 (17) sans en gagner un seul. Y parviendra-t-il enfin ? Vous le saurez en lisant notre direct commenté dès 18h55.

Capables de stopper Naples 0-0 à l’aller, les Champions de Belgique sont sortis d’une période très difficile – avec sept matches sans victoire consécutifs – à laquelle ils ont mis un terme mardi en battant le Cercle de Bruges 1-2. Un succès, le premier sous les ordres de Hannes Wolf, qui a pu ramener une certaine sérénité dans le noyau.

Dans le camp adverse la crise est bien plus profonde et 'sereine' n’est assurément pas l’adjectif à employer pour décrire l’ambiance qui règne à Naples. Les tensions entre la direction et l’équipe sont toujours d’actualité avec un entraîneur comme Carlo Ancelotti pris entre deux feux. Les résultats en ressentent évidemment avec une série de neuf matches sans gagner toutes compétitions confondues.

Il faudra donc mettre de côté toutes ces ondes négatives pour atteindre des huitièmes de finale à la portée de l’équipe de Dries Mertens. Avec 9 points, ils occupent la 2e place du groupe derrière Liverpool (10) et devant Salzbourg (7) qui s’affronteront dans le même temps en Autriche. Autrement dit, Naples a son destin – et pas seulement européen – entre les mains.