Genk s'incline sans rougir à Liverpool et ne peut mathématiquement plus se qualifier pour les 1/8e

Genk s'est incliné à Liverpool (2-1) ce mardi dans le cadre de la 4e journée de la phase de groupe de la Champions League. Les buts de la rencontre ont été inscrits par Wijnaldum (14') et Oxlade-Chamberlain (53') pour les tenants du titre. Samatta avait égalisé à la 41e pour Genk.

Du côté de Liverpool, le Diable rouge Divock Origi a débuté la rencontre et joué 89 minutes. Jurgen Klopp a anticipé le choc de Premier League face à Manchester City ce dimanche et a laissé une partie de ses titulaires habituels, comme Mané ou Firmino, sur le banc pour commencer. Sans grands éclats, les Reds remportent donc les trois points et prennent la première place du Groupe E suite au partage de Naples face à Salzbourg dans l'autre match de la soirée. Au classement, Genk reste dernier avec un point. La qualification pour les 1/8e de finale de la Champions League est maintenant impossible pour les hommes de Felice Mazzu.