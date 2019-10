Genk - Naples : les Genkois obligés de réagir... face à Mertens (LIVE commenté 18h55)

Le Racing Genk accueille Naples ce mercredi soir dans le cadre de la deuxième journée de Champions League. Une rencontre qui marque un double retour symbolique.

Tout d'abord celui de Dries Mertens qui, bizarrement en club, n'a jamais joué de match en Belgique, à l'exception de quelques apparitions pour le compte d'Alost, en tout début de carrière. Ensuite, Mertens est parti aux Pays-Bas mais n'a jamais affronté de club belge avec le PSV. Avec Naples, il y a bien eu un match à Bruges en 2015, mais Mertens était malheureusement blessé. On peut donc parler d'une première pour lui ce soir. Amis, supporters, membres de sa famille. Ils seront d'ailleurs nombreux à venir le soutenir dans le Limbourg.

L'autre retour symbolique, c'est celui de Kalidou Koulibaly. Joueur de Genk entre 2012 et 2014, l'international sénégalais a rejoint Naples il y a 5 ans pour un peu moins de 8 millions d'euros. Progressivement, il s'est épanoui puis imposé dans le championnat italien, au point d'être élu meilleur défenseur du Calcio la saison dernière. Sa réussite illustre le modèle limbourgeois : dénicher de jeunes perles étrangères et les revendre à prix fort dans des championnats plus huppés.

Baladé à Salzbourg (6-2) pour son entrée lors de la première journée, le Racing sort cette fois d’un week-end pourri par l’extra-sportif. Lancé vers un succès convaincant dans le derby à Saint-Trond, le champion en titre s’est vu rejoint au score et perdra peut-être son (maigre) actif sur le tapis vert, suite à l’interruption (la 2e…) du match.