Genk, à nouveau puni par Salzbourg, est assuré de ne pas passer l'hiver européen

Genk s'est lourdement incliné 1-4 face au Red Bull Salzbourg ce mercredi dans le cadre de la cinquième journée de la phase de poules de la Champions League.

D'ores et déjà assurés de ne pas disputer les huitièmes de finale de la C1 avant le coup d'envoi de la rencontre, les hommes de Hannes Wolf, le successeur de Felice Mazzu, ont désormais la certitude de terminer à la dernière place du Groupe E et peuvent donc oublier une éventuelle qualification pour les seizièmes de finale de l'Europa League.

Battus 6-2 à l'aller, les Limbourgeois, qui faisaient jusqu'alors jeu égal avec leurs adversaires du jour, ont encaissé deux buts en fin de première période... alors que le jeune prodige norvégien Erling Haaland, sept buts en quatre matches de Champions League, n'était même pas sur la pelouse (de retour de blessure, il est monté à la 62ème).

A la 43ème minute de jeu, le Zambien Patson Daka a profité d'un ballon mal capté par le jeune portier belge Gaëtan Coucke pour ouvrir le score (43' 0-1). Deux minutes plus tard, c'est le Japonais Takumi Minamino qui, d'une jolie frappe croisée, a compliqué les affaires du Racing (45' 0-2).

En difficulté dès que les Autrichiens accéléraient le jeu, les Champions de Belgique, volontaires, avaient pourtant réussi à se créer une très belle occasion à la 38ème, mais la frappe de Joseph Paintsil avait été très joliment sauvée par le portier du RB, Carlos Miguel Coronel.

Le capitaine limbourgeois Sébastien Dewaest aurait lui pu réduire la marque à l'heure de jeu, mais sa reprise de la tête a échoué sur le montant (63').

Dans la foulée, Erling Haaland, fraîchement monté au jeu, a idéalement servi le Sud-Coréen Hee-Chan Hwang qui en a profité pour saler encore un peu plus l'addition (69' 0-3).

Le Tanzanien Ally Samatta a pensé l'adoucir quelque peu (85' 1-3), mais l'inévitable Erling Haaland, déjà privé d'un but qui semblait valable un peu plus tôt dans la rencontre, a fixé le score à 1-4 à la 87ème et inscrit par la même occasion son huitième but dans la compétition.

Le Racing Genk, qui n'a pris qu'un point et encaissé 16 buts en l'espace de cinq rencontres de Champions League, tentera une seconde fois de garder le zéro face à Naples (Genk avait partagé 0-0 à l'aller) au Stade San Paolo pour quitter l'Europe sur une bonne note le 10 décembre prochain.