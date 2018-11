Fellaini : "Nous avons tout donné pour inscrire ce petit but"

Marouane Fellaini a endossé son costume de super-héros ce mardi soir pour offrir dans les arrêts de jeu la victoire à Manchester United contre les Young Boys de Berne (1-0) et qualifier son équipe pour les huitièmes de finale de Champions League. Un but plein de hargne qui a fait chavirer Old Trafford et qui a permis à José Mourinho de libérer toute sa frustration.

"C’est toujours bon de marquer un but mais évidemment le plus important était de prendre les trois points ce soir. Nous sommes désormais qualifiés. C’est très bon pour la confiance car on a un match important samedi où il faudra prendre des points (à Southampton, ndlr). C’est excellent pour l’équipe. Nous étions dans un état d’esprit positif, nous avons montré beaucoup d’agressivité positive. Nous voulions gagner et nous l’avons montré. Nous avons tout donné pour inscrire ce petit but. Nous avons eu plusieurs bonnes opportunités. Je pense que nous méritons la victoire ce soir. Bien sûr David De Gea a dû sortir un superbe arrêt et les Suisses ont eu quelques occasions mais nous avons tout fait pour gagner ce match" savoure Big Mo au micro de MUTV.