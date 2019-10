Felice Mazzù : "Je m'attends à un Genk plus solide qu'à Salzbourg"

Les effectifs de la Champions League ont posé leurs containers en Limbourg, les lampions seront branchés demain soir pour la première sortie de Genk à domicile face au Naples de Dries Mertens. Reste à voir comment Felice Mazzù a digéré Salzbourg… et Saint-Trond.

Comme la pluie qui tombe sur la cité minière, le climat y est morose : lapidé à Salzbourg (6-2) pour son entrée au Grand Bal, le Racing sort cette fois d’un week-end pourri par l’extra-sportif. Lancé vers un succès convaincant dans le derby à Saint-Trond, le champion en titre s’est vu rejoint au score et perdra peut-être son (maigre) actif sur le tapis vert, suite à l’interruption (la 2e…) du match.

" Nous jouions bien lorsque le match a été arrêté une première fois " expliquait ce midi Felice Mazzù, lors de la conférence de presse officielle. " Après cette interruption, nous nous sommes complètement arrêtés. Je ne veux plus me concentrer là-dessus. C'est le passé. Seul le présent compte pour moi. "

Pour ses retrouvailles avec la Champions League, et après la saison euphorique de l’an passé, le Racing espérait clairement à une autre fête. À Salzbourg, cité natale de Mozart, l’équipe de Mazzù a complètement loupé sa " petite musique de nuit ".

" Nous avons bien joué la première demi-heure mais ensuite, tout s'est effondré comme un château de cartes " poursuit le coach limbourgeois. " Nous avons laissé trop d'espaces (NDLA : sur l'ensemble du match, les Limbourgeois n’ont commis que 5 fautes… dont zéro en première mi-temps, atteinte sur la marque de 5-1 !). Mais nous avons tiré les leçons de la rencontre à Salzbourg, et contre Naples, le match sera complètement différent. Naples joue bien plus sur la possession de balle que Salzbourg. Si nous trouvons le bon équilibre entre jeu défensif et jeu offensif, j’ai confiance : je m'attends à un Genk solide demain. "

Felice Mazzù vit son rêve de coacher en Ligue des Champions : jeune coach, il rêvait dans l’ordre, de bosser à Charleroi (c’est fait), puis en Ligue de Champions (c’est fait…), puis enfin à la tête d’un club du Calcio. Face à Naples, il se frottera pour la première fois à une équipe transalpine… Lui qui, depuis tout petit, supporte… la Juventus, comme toute sa famille.

" Naples est une très belle équipe. Dries Mertens est vraiment un joueur du top : il joue intelligemment entre les lignes, il peut évoluer à gauche, à droite, ou au centre, et il marque souvent (NDLA : le Diable Rouge peut égaler demain le total d’un certain Diego Maradona, qui a buté 115 fois pour le club napolitain). Avec Khalidou Koulibaly, Naples aligne aussi un ancien joueur de Genk. Ce sont de belles retrouvailles pour les supporters, mais sportivement, Koulibaly m’impressionne encore davantage que Mertens… si du moins c’est possible. (sourire) Le Sénégalais est actuellement l’un des meilleurs défenseurs centraux d’Europe, il est très fort physiquement. "

Et Mazzù de se retirer… les traits tirés : pour sa toute première expérience à la tête d’un club du top, la succession de Clément ne se déroule pas comme espéré. Puisse le duo Dries/Khalidou en tenir compte dès ce soir.