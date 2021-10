FC Bruges - Manchester City : Kevin De Bruyne de retour sur les terres de ses débuts

Né à Drongen en Flandre Orientale, le petit Kevin a touché ses premiers ballons et chaussé ses tout premiers crampons au KVV Drongen. Déjà tout jeune, son potentiel est remarqué et il commence sa formation à la Gantoise. À 14 ans, il débarque à Genk pour y poser ses valises et parfaire cette formation. C’est dans le club limbourgeois que KDB va éclater au grand jour. Il disputera 48 matches toutes compétitions confondues et inscrira neuf buts sous les couleurs de Genk, auxquels on peut ajouter quatorze assists, ce qui est devenu sa grande spécialité.

En janvier 2012, il voit sa carrière prendre un autre tournant et signe à Chelsea. Il évoluera encore six mois en Belgique, sous forme de prêt, toujours à Genk. Avant de commencer sa carrière à l’étranger quelques mois plus tard à Chelsea, au Werder Brême, à Wolfsburg et enfin à Manchester City.