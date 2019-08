FC Bruges - Kiev: Les compos sont connues, Mignolet titulaire (Live audio et commenté 20h45)

> FC Bruges - Dynamo Kiev en direct audio ici

Le Club de Bruges est-il au-devant d’une belle histoire européenne ? A-t-il les moyens de s’illustrer comme la saison dernière (victoire à Monaco, nul contre Dortmund, nul contre l’Atlético avant d’échouer face à Salzbourg) ? La réponse est oui car le Club semble plus fort encore, mieux armé et surtout, plus serein.

Ivan Leko, le précédent entraîneur, était arrivé au bout d’un cycle. Philippe Clement, l’enfant du pays, lui a succédé. Et avec lui, une nouvelle méthode, un nouveau système (4-3-3) très offensif au sein duquel les nouveaux s’intègrent à merveille.

Simon Deli, David Okereke, Percy Tau… Sans même parler de Simon Mignolet. Bruges cartonne et est armé. Sa victoire 6-0 contre Saint-Trond l’atteste. Le Club est prêt. En face, le Dynamo, c’est un palmarès énorme. Un ancien grand nom dont il faudra se méfier. Le Dynamo, 15 fois champion d’Ukraine, a remporté 2 coupes d’Europe en 1975 et 1986. Mais ces dernières années, il a un peu perdu de sa superbe. C’est vrai. Un peu seulement.

Depuis 2016, il est certes à chaque fois dépassé par l’autre grand du foot ukrainien, le Shaktar Donetsk. Toutefois, en ce début cette saison, le Dynamo a envoyé un signal fort. Il vient de remporter la supercoupe d’Ukraine face… au Shaktar précisément.

En championnat, il a joué 2 matches. Le bilan claque : 2 victoires, 5 buts marqués et aucun but encaissé. L’équipe ne renseigne plus des stars comme Chevtchenko, Rebrov ou Blokhine mais elle s’appuie sur une jeune génération appelée à briller sur le moyen terme. Viktor Tsynanthov (21 ans) a marqué 23 buts et donné 17 passes décisives la saison dernière, Mykola Shaparenko (20 ans), 8 buts la saison dernière, est suivi par le top du foot anglais.

Mais le Club de Bruges possède aussi ses pépites. Et il a conservé ses tauliers : Vormer, Mechele, Vanaken. L’équilibre est parfait. A condition de ne pas tomber à court de jus, le "Club" passera le Dynamo. Et ensuite, Bâle ou LASK se dressera sur sa route. Histoire d’accéder aux poules de la Ligue des Champions et faire aussi bien que la saison dernière.

En cas d’élimination, les Brugeois joueront la phase de poules de l’Europa Ligue et rejoindront ainsi le Standard (et peut-être La Gantoise et l'Antwerp). Le match retour aura lieu le 13 août.