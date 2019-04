FC Barcelone - Manchester United : Un nouvel exploit des Red Devils ? (LIVE commenté 20h45)

Vainqueur 0-1 à Old Trafford, le FC Barcelone est en position de force avant d'accueillir Manchester United en quarts de finale retour de la Ligue des Champions, ce mercredi.



Les Red Devils sont loin de s'avouer vaincus. Au tour précédent, ils ont renversé une situation encore plus compromise face au PSG. Romelu Lukaku, auteur d'un doublé, et ses équipiers s'étaient imposé 1-3 à Paris. Suffisant pour effacer la défaite 0-2 du match aller. Le Barça n'est pas Paris, mais les Mancuniens veulent croire à un nouvel exploit.



"Le Barça, c'est encore un autre niveau. Barcelone, le Real Madrid, la Juventus et le Bayern Munich sont les quatre meilleures équipes en Europe, selon moi. Nous voulons être à nouveau le club anglais qui fait partie de ce club fermé. Nous devrons faire un minimum d'erreurs, mais aussi déployer du bon football car Barcelone laisse parfois des espaces", affirme Big Rom. "Tout va dépendre du type de match et du plan de jeu de l'entraîneur, mais aussi de leur manière de jouer. Ils ont un système rodé qui ne change et ne s'adapte jamais à l'adversaire. Nous devons être intelligents pour savoir quand aller de l'avant et quand ne pas le faire. La qualification contre Paris nous a évidemment apporté de la confiance, mais c'est Barcelone en face. S'il y a bien une équipe qui peut faire la différence contre n'importe qui, c'est celle-ci."