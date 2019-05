FC Barcelone-Liverpool : les compositions sont connues (LIVE commenté 21h)

Le FC Barcelone et Liverpool s'affrontent mercredi en demi-finale aller de la Ligue des Champions. Un match au sommet entre deux géants du football européen, tous deux vainqueurs de la compétition à cinq reprises.

L'affiche promet un match dans le match entre Lionel Messi, capitaine du FC Barcelone, et le défenseur de Liverpool Virgil van Dijk, tout juste sacré Joueur de l'année par ses pairs en Premier League. Les deux équipes possèdent une force de frappe impressionnante, avec aussi Luis Suarez, Coutinho (deux anciens 'Reds') et Ousmane Dembélé dans les rangs du Barça et Mohamed Salah, Sadio Mané et, s'il est rétabli de sa blessure à l'aine, Roberto Firmino, du côté des 'Reds'.

Les deux équipes se sont rencontrées à huit reprises en Coupe d'Europe. Le bilan est de deux victoires espagnoles, trois victoires anglais et trois partages. Mais les trois fois fois que l'affrontement a eu lieu dans un duel à élimination, Liverpool en est sorti vainqueur (demi-finales Coupe de l'UEFA 1976, demi-finale Coupe de l'UEFA 2001 et 8e de finale de la Ligue des Champions 2007).

Barcelone entend bien poursuivre sa série de 31 rencontres à domicile sans défaite en Ligue des Champions alors que Liverpool a démontré, aux tours précédents, qu'il s'exporte bien: 1-3 au Bayern Munich en 8e de finale et 1-4 à Porto en quart.

Barcelone arrive à ce rendez-vous alors qu'il vient tout juste de remporter son 26e titre de champion d'Espagne. Les Catalans sont d'ailleurs toujours en course pour le triplé Championnat-Coupe nationale-Ligue des Champions. Liverpool est lui en pleine lutte pour la Premier League avec Manchester City. Les troupes de Jürgen Klopp comptent 1 point de retard et pourraient donc tout perdre au cours de cette semaine, le retour étant prévu mardi 7 mai, trois jours après un déplacement à Newcastle.

Avec Thomas Vermaelen du côté de FC Barcelone et Simon Mignolet et Divock Origi dans le camp d'en face, trois Belges sont directement concernés par cette finale, même s'ils n'ont pas souvent été utilisés cette saison.

Le Néerlandais Björn Kuipers dirigera le match.

Le vainqueur rencontrera en finale, le samedi 1er juin au Wanda Metropolitano de Madrid, le gagnant de l'autre demi-finale, Tottenham/Ajax Amsterdam, dont la manche aller se joue mardi.