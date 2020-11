FC Barcelone: Koeman ménage Messi et De Jong contre le Dynamo Kiev

Le FC Barcelone affrontera le Dynamo Kiev mardi (21h00) sans sa superstar Lionel Messi ni le milieu de terrain Frenkie de Jong, ménagés par Ronald Koeman et qui ne feront pas le déplacement en Ukraine.

"Nous avons décidé de ne pas emmener Messi et De Jong parce que la situation est assez confortable en Ligue des champions, et ils ont besoin de repos. C'est le moment de se reposer", a déclaré le technicien néerlandais du Barça, Ronald Koeman, lundi en conférence de presse d'avant-match.

Depuis le début de la saison, Lionel Messi (33 ans) a disputé tous les matches du Barça, et ne s'est reposé qu'une mi-temps contre le Betis, le 7 novembre en Liga (5-2). Il a en plus joué quatre fois 90 minutes avec la sélection argentine entre octobre et novembre.

De Jong a également disputé tous les matches du Barça, et ne s'est reposé qu'un quart d'heure face à Getafe le 17 octobre en Liga (défaite 1-0). Avec les Pays-Bas, il a disputé cinq rencontres sur six cet automne, dont quatre fois 90 minutes.

"Ces deux joueurs ont joué presque toutes les minutes et ils viennent de jouer avec leurs équipes nationales. Messi revient par exemple d'Amérique du Sud. Parfois, il faut protéger ses joueurs parce que le calendrier est incroyable", a souligné Koeman.

"C'est impossible de garder les joueurs en forme" à cause de l'accumulation des matches, a alerté Koeman, poussant l'UEFA et la FIFA à réfléchir sur "le calendrier des matches, parce que c'est un truc de fou, de penser qu'il est possible de jouer ainsi".

Le Barça, leader de la poule G avec 9 points devant la Juventus de Turin (6 pts) et qui pourra décrocher la qualification dès mardi à Kiev, a choisi de faire tourner, sachant que les nombreux blessés (Fati, Busquets, Roberto, Piqué, Umtiti, Araujo...) allaient de toute façon obliger Koeman à donner du temps de jeu aux seconds couteaux.

"C'est une possibilité que (Oscar) Mingueza (défenseur espoir du Barça B) joue titulaire. On ne va pas prendre de risques avec (Ronald) Araujo, sachant qu'on a peu de défenseurs centraux disponibles", a indiqué Koeman lundi.

Concernant le défenseur central international français Samuel Umtiti, qui a soigné ses douleurs chroniques au genou gauche et qui a repris l'entraînement avec le reste du groupe en attendant d'avoir le feu vert médical pour rejouer, Koeman a déclaré que "dans deux semaines, on pourra compter avec lui".

"Il ne joue plus depuis juin. Il avait joué sur le terrain du Celta Vigo pour la dernière fois, cela fait longtemps", a ajouté le technicien néerlandais.

En l'absence de son compatriote et du taulier Gerard Piqué, qui s'est blessé au genou gauche samedi, Clément Lenglet sera le leader défensif du Barça à Kiev, mardi.