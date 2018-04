FC Barcelone-AS Roma : Les Romains ont-ils les moyens de bousculer les Blaugrana ? (LIVE 20h45)

Le FC Barcelone accueille l’AS Roma au Nou Camp ce mercredi soir lors des quarts de finale aller de Champions League. RTBF.be/sport vous propose de suivre cette affiche en direct commenté.

Invaincus à domicile depuis sept mois et demi et le match aller de Supercoupe d’Espagne perdu contre le Real Madrid, les Blaugrana sont sûrs de leurs forces avant de recevoir les Romains. Solide leader de la Liga et qualifié pour la finale de la Copa del Rey, le Barça vise le triplé en fin de saison.

En face, la Roma, qui reste sur cinq rencontres sans défaites toutes compétitions confondues (4 succès et 1 partage), tentera de garder espoir avant le match retour au Stadio Olympico dans une semaine.

Pour cette rencontre, les Giallorossi peuvent finalement compter sur Radja Nainggolan. Remplacé ce week-end au bout de 16 minutes de jeu face à Bologne en raison d'une blessure à la cuisse, le 'Ninja' est apparemment déjà rétabli et fait partie du groupe d’Eusebio di Francesco.