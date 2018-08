Favre: "Bruges est très fort collectivement et l'équipe nationale a montré la force du foot belge"

Dortmund a été reversé dans le groupe A pour la phase de poules de la Ligue des Champions. Le Club allemand devra donc affronter l'Atlético de Madrid, Monaco et le Club de Bruges. Les Allemands brigueront l'une des deux premières places, mais ils ne sont pas à l'abri d'une surprise.

Lucien Favre, l'entraîneur d'Axel Witsel au Borussia: "C'est un tirage difficile, avec des adversaires forts, à commencer par l'Atlético qui a une équipe très expérimentée et bien organisée. Ensuite Monaco, qui a sorti Manchester City il y a deux ans et n'a échoué qu'en demi-finale. Bruges est très fort collectivement et l'équipe nationale a montré la force du football belge actuellement. Mais nous sommes heureux d'accepter le défi."

Hans-Joachim Watzke (directeur exécutif du Borussia Dortmund/Sky Allemagne): "C'est un groupe difficile. Nous avons déjà croisé le fer avec Monaco récemment. (Si la rencontre contre Monaco réveillera les souvenirs de l'attentat de 2017?) Non, ce seront, je l'espère, deux matches tout à fait normaux, dans des conditions normales, et nous verrons qui prendra le dessus. Nous nous réjouissons à l'avance. Bruges est une équipe ambitieuse. L'Atlético est une équipe de top niveau, un match excitant. Nous retournons encore à Madrid mais, cette fois, contre l'Atlético, et c'est nouveau pour nous."