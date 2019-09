Erling Braut Haland, 19 ans, bourreau de Genk et spécialiste du festival offensif

A seulement 19 ans, le Norvégien Erling Braut Haland a ravi la vedette à toutes les stars du football européen en réussissant le premier triplé de la saison en Champions League lors de l'écrasante victoire de Salzbourg devant Genk (6-2), mardi soir.

L'international norvégien, qui disputait sa première rencontre en C1, a ouvert le score dès la 2e minute avant de doubler son total personnel peu après la demi-heure de jeu (34e). Arrivé à Salzbourg cette saison, Haland, fils de l'ancien joueur de Manchester City Alf-Inge, a signé son triplé juste avant la pause pour devenir le troisième plus jeune auteur d'un triplé en C1, à 19 ans et 58 jours. Le plus jeune reste Raul (18 ans et 113 jours en 1995), juste devant Wayne Rooney (18 ans et 340 jours en 2004).

Le jeune homme est un habitué du festival offensif. Lors de la dernière Coupe du monde U20, il avait inscrit neuf buts (durant le succès 12-0) lors du choc entre la Norvège et le Honduras. Erling Braut Haland, un nom à retenir, assurément.