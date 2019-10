Erling Braut Håland, un débutant très pressé

L’Europe du foot découvre un nouveau phénomène depuis quelques semaines. Erling Braut Håland renverse tout sur son passage et enquille les buts. Inconnu il y a six mois à peine, le jeune norvégien est aujourd’hui le meilleur buteur de la Ligue des champions. Rien que ça.



S’il est né le 21 juillet 2000, c’est 19 ans plus tard que Håland signe son acte de naissance footballistique. Le 30 mai exactement. Coupe du monde U20, un banal Norvège-Honduras retient l’attention. A la fin du match, le marquoir affiche… 12-0 avec 9 buts du prodige. Son équipe est éliminée en phase de groupe, qu'importe il connait son premier moment de gloire. Premier frisson d’une carrière commencée chez les pros à 15 ans.



Comme son père Alf-Inge (ex-Leeds et City), c’est au Bryne FK qu’il use ses premiers crampons. L’ascension est fulgurante. Déjà. Après 16 matches, il est à l’étroit et file à Molde où il reste à peine plus longtemps. Le TSG Hoffenheim lui fait passer un test mais c’est le Red Bull Salzbourg l’attire avec un contrat de cinq ans et la promesse d’un environnement qui favorisera son éclosion. Il débarque en Autriche en janvier 2019 et termine la saison avec cinq rencontres et un but au compteur.



Le coup d’éclat du Mondial U20 ne reste pas sans suite. Les graines du succès sont semées. L’éclosion est attendue. Elle sera tonitruante. Installé à la pointe de l’attaque du RB, Håland martyrise les défenses au cœur de l’été. Entre le 19 juillet et le 14 septembre, le phénomène carbure à plein régime sur les pelouses autrichiennes : trois triplés, un doublé pour un total de 14 buts en dix rencontres.



La rumeur se répand et enfle à chaque réalisation du solide attaquant, appelé en équipe nationale pour la première fois en septembre. Le gaillard est prometteur certes, mais il cartonne dans un club qui survole son championnat. Bref, les sceptiques attendent de voir. La confirmation arrive en Ligue des Champions. Éclatante. Il découvre les étoiles de la C1 avec un triplé face à Genk. Et il enchaîne avec un but à Anfield et un doublé contre Naples. Avec ses six buts, le grand blond (1m94) trône en tête du classement des buteurs devant Lewandowski, Kane et tous les autres.



Erling Braut est seulement le deuxième teenager à marquer lors de ses trois premières apparitions en Ligue des Champions après Karim Benzema. Plus fort encore, il est le premier joueur à claquer six buts pour ses débuts en C1. Mieux que les cinq réalisations de Didier Drogba avec Marseille en 2003.



Des chiffres plus impressionnants les uns que les autres qui bâtissent la réputation d’un buteur pressé. Depuis ses premiers pas chez les pros, le gamin fait tout plus vite que les autres. Et ce n’est sans doute pas fini.