Emond : "Le Standard a été mangé par l'Ajax, ils étaient plus forts que nous"

Le Standard n'a pas fait le poids mardi soir face à l'Ajax Amsterdam lors du match retour du 3e tour préliminaire de la Ligue des Champions. Battus 3-0, après le 2-2 à l’aller, les Liégeois sont reversés dans les poules de l'Europa League.

"Le Standard a été mangé par l'Ajax ce soir. Ils étaient simplement plus forts je crois. Ils ont pris confiance et ont trouvé les espaces entre les lignes. On a essayé de faire le gros dos, mais ça devient compliqué dès le moment où ils ouvrent le score. On a eu quelques petites occasions en deuxième mi-temps, mais rien de bien terrible. On n’a pas fait un grand match, il faut oublier cette soirée au plus vite. On a clairement montré ce soir qu’on n’était pas au niveau pour la Champions League. Il ne faut pas se voiler la face. On est en Europa League, il va falloir faire bonne figure", a précisé Renaud Emond à notre micro.

"La manière dont on se fait sortir reste un peu en travers de la gorge. En Europa League, les matches seront normalement face à des opposants plus à notre portée. On doit continuer à bien travailler, appliquer les principes du coach et grandir avec ça", a lui avancé Sébastien Pocognoli.