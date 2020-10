Eden Hazard : "Tout ce que je veux, c'est jouer"

Le Real Madrid n’a pas pu faire mieux qu’un partage hier en Ligue des Champions face au Borussia Mönchengladbach. Avec un seul point en deux rencontres, il va être temps pour les hommes de Zinedine Zidane de se réveiller. Ça tombe bien, l’équipe madrilène a récupéré Eden Hazard.

Son coach était satisfait de pouvoir à nouveau compter sur son joueur. Néanmoins Zidane ne veut pas prendre de risques comme il l’a dit après le match au quotidien AS : "Il vient juste de recommencer à jouer. C’était son premier match après une longue absence. Le plan, c’est d’essayer de le faire jouer petit à petit et d’y aller en douceur. On verra de quelle manière on va le faire car on joue tous les trois jours."

Monté au jeu à 20 minutes de la fin de la rencontre et alors que le Real était mené 2-0, Eden Hazard se montrait satisfait de son retour : "Je pense qu’on a montré beaucoup de caractère, pour pouvoir remonter ces deux buts de retard. On aurait pu marquer plus, moi-même j’ai eu des occasions, mais je n’y suis pas parvenu", a-t-il déclaré après la rencontre à AS.

Et l’ancien de Chelsea d’ajouter sur son retour : "Ce ne sont pas trois points, mais le résultat a le goût d’une victoire. Je suis ici pour jouer au football. Après deux ou trois mois sans jouer, je suis content. Tout ce que je veux, c’est jouer."

Battu à domicile par le Shakhtar Donetsk il y a une semaine (2-3) lors de la première journée de Ligue des Champions, le Real Madrid est sous pression. Avec un point sur six, ils n’auront pas le droit à l’erreur face à l’Inter Milan de Romelu Lukaku, leur prochain adversaire, qui a partagé l’enjeu sur la pelouse du Shakhtar en début de soirée (0-0).