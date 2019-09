Eden Hazard et la C1, une expérience contrastée

Transfert phare de l’été, Eden Hazard est attendu avec beaucoup d’impatience par les fans du Real. Le meneur de jeu madrilène doit ramener les Merengues au sommet. Notamment en C1, une compétition où il n’a pas toujours brillé.



Le Diable rouge retrouve la piste aux étoiles pour la première fois depuis le 18 mars 2018 et une douloureuse défaite 3-0 à Barcelone. De retour de blessure et avec à peine 30 minutes au compteur, Hazardinho ne sera peut-être pas présent dès le coup d’envoi ce mercredi au Parc des Princes pour affronter le PSG.



Joueur clé à Chelsea, meilleur joueur de la dernière Europa League, Eden doit passer un cap en C1. Cette compétition où il a mis du temps à s’exprimer pleinement. Il avait, par exemple, dû attendre 13 rencontres pour trouver le chemin des filets. Depuis ses débuts à 20 ans avec Lille, notre compatriote compte 44 matches en six saisons. Il affiche 8 buts. Soit 0,18 but par match, un rendement inférieur à sa "production" depuis ses premiers pas professionnels (0,29 but par match).



La Coupe du Monde est passée par-là et Eden a pris une autre dimension, une autre épaisseur. Déterminant dans les grands matches avec les Diables, déroutant, le Hazard nouveau doit maintenant confirmer en Ligue des Champions avec le Real.



A Madrid, on attend de voir un Eden taille patron. Ce serait un peu vite oublier qu’il n’est que le 12e joueur du noyau en termes d’expérience à ce niveau*. Les défenseurs Sergio Ramos (11 buts) et Marcelo (9 buts) ont marqué plus que notre compatriote dans cette compétition. Le Brainois n’a jamais été focalisé sur ses stats mais il sait qu’il sera aussi jugé sur cet aspect de son jeu.



À court de rythme, il ne sera sans doute pas encore au sommet de son art face au PSG. Zinedine Zidane compte sur ses fulgurances et Hazard sait ce qu’on attend de lui. Avec le maillot blanc de ses rêves sur les épaules, le moment est idéal.



*Dani Carvajal (48 matches), Sergio Ramos (119 matches), Raphaël Varane (66 matches), Marcelo (93 matches), Toni Kroos (97 matches), Luka Modric (76 matches), Casemiro (52 matches), James Rodriguez (51 matches), Isco (68 matches), Karim Benzema (112 matches), Gareth Bale (61 matches) ont tous joué plus qu’Eden Hazard.