Dudelange et son coach Emilio Ferrera échouent à Malte au 1er tour de qualification

Milan AC - Dudelange : Les Buts - Europa League - Groupe F - 29/11/2018 Le FC Dudelange a longtemps cru à l'exploit jeudi soir à San Siro face à l'AC Milan avant de s'incliner 5-2 pour son 5e match d'Europa League. Les Luxembourgeois, qualifiés pour la phase de poules pour la première fois de leur histoire, ont une nouvelle fois donné du fil à retordre aux Milanais qui ne s'étaient imposés que 0-1 au match aller. Alors qu'il était mené au score suite à un but de Patrick Cutrone (21e), Dudelange a créé la surprise en égalisant grâce à Dominik Stolz d'une superbe reprise dans le plafond (39e). Le petit poucet de ce groupe F, zéro points et un but marqué avant ce soir, a laissé San Siro sans voix en début de deuxième période en prenant l'avantage grâce à David Turpel (49e). Les Luxembourgeois ont ensuite tenté de résister à la réaction milanaise mais se sont finalement écroulés en réalisant deux buts contre leur camp (66e Stelvio et 78e Schnell) et en concédant deux autres buts à Hakan Calhanoglu (70e) et Fabio Borini 81e). Au classement, l'AC Milan est deuxième avec 10 points, un de moins que le Betis Séville, et trois de plus que l'Olympiacos, prochain adversaire des Rossoneri. Dudelange est dernier.