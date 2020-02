Dries Mertens souffre d'une contusion à la cheville

Dries Mertens a ouvert le score contre Barcelone en Ligue des Champions et a inscrit son 121e but pour Naples. Il a égalé le record de buts marqués pour les Partenopei qu’il co-détient désormais avec Marek Hamsik.



Cette soirée historique a été entachée par sa sortie sur blessure à la 54e minute. Le club napolitain s’est montré plutôt rassurant sur son site internet. Le Diable rouge souffre d’une contusion à la cheville droite. Son indisponibilité est estimée à une dizaine de jours. Il devrait donc manquer le match de ce week-end contre Torino (29 février) et risque de manquer à l'appel face à l'Inter en Coupe d'Italie (5 mars).



Le match aller des 1/8e de finale de la Ligue des Champions s’est finalement terminé sur le score de 1-1, Antoine Griezmann ayant égalisé. Malgré l’exclusion d’Arturo Vidal en fin de rencontre, le Barça est en position de force avant le retour, prévu le 18 mars au Nou Camp.