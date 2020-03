Drame pour Vertonghen : sa famille braquée dans un cambriolage alors qu'il jouait un match

Leipzig s’est qualifié mardi soir pour les quarts de finale de Champions League. Déjà vainqueurs à l'aller à Tottenham (0-1), les Allemands ont profité de l’absence totale de réaction des Spurs et se sont imposés 3-0 avec, notamment, un doublé de Marcel Sabitzer. Du côté de la formation anglaise, Toby Alderweireld a joué tout le match et Jan Vertonghen est resté sur le banc.

La soirée du défenseur belge a été beaucoup plus agitée que la dernière ligne pourrait le laisser croire… En effet, pendant la rencontre, le domicile du Diable rouge a été cambriolé, indique HLN. Quatre cambrioleurs se sont introduits dans sa maison. Ils étaient armés de machettes et ont menacé la famille, à savoir l’épouse et les deux enfants, du gaucher de 32 ans. Pas de blessé heureusement, seulement quelques objets de valeur volés.

Vertonghen a été mis au courant au terme de la rencontre, il est vrai qu’il semblait perdu sur les images diffusées par les chaines de télévision.