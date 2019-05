Drame du Heysel, il y a 34 ans : Retour sur les événements

Le 29 mai 1985, au Stade du Heysel à Bruxelles, des grilles de séparation et un muret s'effondrent sous la pression et le poids de supporters italiens, acculés par les hooligans anglais. Le bilan est tragique: 39 morts et plus de 450 blessés.

En cette chaude soirée de mai, tout était réuni pour que le football vive une grande journée de fête à Bruxelles. La finale de la Coupe d'Europe des clubs champions oppose deux des plus grands clubs du continent. D'un côté, Liverpool, l’épouvantail anglais, tenant du titre et quatre fois lauréat de la plus grande coupe européenne sur les 8 dernières années. De l'autre, la Juventus, tenante de la Coupe des vainqueurs de Coupe, avec en son sein la majorité des champions du Monde 1982, ainsi que son Maître à jouer, le double tenant du Ballon d'Or, Michel Platini.

Pourtant, le football européen va connaître l’une de ses soirées les plus noires. Tout commence une heure avant le début de la rencontre, lorsque les esprits s'échauffent entre supporters des deux camps.

Pour bien comprendre ce qui se passe, il faut retourner un an en arrière, lors de la finale 1984, qui voit Liverpool s'imposer contre la Roma. Le match se déroule à Rome et Liverpool s'impose aux tirs au but. Après le match, les supporters anglais sont poursuivis à travers toute la ville par les tifosi romains. Ils sont laissés à leur sort par les conducteurs de bus italiens, par crainte de représailles. Certains fans britanniques sont battus et blessés. Une partie d'entre eux doit se réfugier dans l'ambassade britannique.

Le sentiment de revanche est donc bel et bien présent un an plus tard à Bruxelles, même si officiellement les hooligans anglais ont annoncé vouloir mettre de côté leur rivalité pour la finale de 1985, qui se joue à nouveau contre un club italien.

Le Stade du Heysel n'est pas adapté à recevoir autant de personnes. L'installation est vétuste, beaucoup de spectateurs n'ont pas de places assisses. Des failles dans le système de contrôle, ainsi qu’une dalle descellée, permettent à de nombreuses personnes sans ticket de rentrer dans l'enceinte, la transformant en bouilloire à pression. Les contrôles physiques sont quasi-inexistants (selon certaines sources, un supporter sera vu avec une arme à feu lors des affrontements).

Sur le coup de 19h10, les premiers échanges - verbaux dans un premier temps, matériels (jets d'objets et fusées) ensuite - interviennent. Les supporters anglais sont installés dans les blocs X et Y et côtoient le bloc Z, logiquement réservé aux Belges mais dans lequel se trouvent des fans de la Juventus, séparés des Britanniques par une zone déserte de quelques mètres.

A 19h20, près de 200 hooligans anglais forcent la zone neutre où se trouve une poignée de policiers. Les forces de l'ordre, dont la majeure partie est dispatchée en ville pour prévenir les éventuels affrontements pré et post-match, sont dépassées. Les hooligans pressent en plusieurs vagues les Italiens du Bloc Z, qui reculent vers le fond de la tribune. Les grilles d'évacuation du bas sont fermées. Les forces de police repoussent même les supporters qui tentent de se sauver par la pelouse. Ne pouvant s'échapper, les Italiens sont pris au piège. La bousculade est inévitable, des dizaines de personnes sont piétinées, étouffées contre les grillages, qui finissent par céder. Un muret s'effondre sous la pression humaine. Le bilan est tragique: 39 personnes trouvent la mort dont 34 Italiens, 2 Belges, 2 Français et 1 Irlandais. Plus de 400 personnes sont blessées.

Une partie du reste des supporters italiens, installée de l'autre côté du terrain, voyant ce qui se passe, tente alors de traverser le terrain pour en découdre. L'affrontement direct entre les deux parties est évité de justesse par la police, enfin arrivée en nombre sur le terrain.

L'onde de choc est immense, d'autant plus que ces événements sont vécus en direct à la télévision.

Malgré cela, le match a lieu, pour éviter d'autres débordements de frustration. La rencontre débute vers 21h30, après un appel au calme lancé par les deux capitaines. La Juventus Turin s'impose 1-0 grâce à un penalty litigieux, transformé par Michel Platini.

La Belgique du football a connu la soirée la plus noire de son existence.

Le "Procès du Heysel"

A l'issue du procès, débuté en octobre 1988, 14 supporteurs de Liverpool sont condamnés à trois ans de prison. Certaines peines seront revues à la baisse en appel, un an plus tard.

Albert Roosens, Président de l'Union Belge, est condamné à 6 mois de prison avec sursis. Le capitaine de gendarmerie Mahieu se voit infliger 9 mois de prison, également avec sursis.

En appel, le capitaine Mahieu verra sa peine réduite à 6 mois. Le secrétaire général de l'UEFA, Hans Bangerter, est condamné à 3 mois de prison avec sursis et l'UEFA est déclarée civilement responsable.

Liverpool est interdit de compétition européenne durant 10 ans (peine au final réduite à 6 ans). Les clubs anglais interdits de confrontations européennes durant 3 ans (finalement augmenté à 5 ans suite aux débordements des hooligans britanniques durant l'Euro 1988).