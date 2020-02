Dortmund-PSG : Paris compte sur Neymar pour dompter le "Mur jaune"(LIVE Commenté 21h)

Depuis la leçon royale du Real Madrid en 2018 et l'inimaginable "come-back" de Manchester United en 2019, Paris n'attend que ça: enfin pouvoir compter sur Neymar pour briser la malédiction des huitièmes de finale de Ligue des champions, dès mardi (21h) contre Dortmund.

Et si l'incroyable talent du N.10 brésilien était le talisman qui manquait au PSG pour éviter les humiliations à répétition et retrouver le Top 8 européen ?

Le PSG, qui a fait de la prestigieuse compétition européenne son objectif suprême depuis son rachat par le fonds qatari QSI en 2011, reste sur trois éliminations consécutives au stade des huitièmes de finale malgré des investissements faramineux.

L'une des raisons ? L'absence de Neymar, recruté contre une somme record de 222 millions d'euros à l'été 2017 pour conjurer le mauvais sort, lors des trois derniers matches en huitièmes du PSG.

En cause, deux graves blessures au pied droit, survenues à chaque fois à l'aube de la phase finale !

Mais contrairement aux deux dernières saisons, "Ney" devrait enfin être présent sur le terrain mardi. Et qu'importe s'il manque de rythme et s'il a été absent pour les quatre derniers matches du PSG en raison d'une blessure aux côtes.

"Il a la confiance, la qualité, la capacité pour faire des choses décisives. Cela change tout pour les coéquipiers, pour Kylian (Mbappé)... Cela me donne beaucoup de confiance, ainsi qu'à toute l'équipe", a savouré son entraîneur Thomas Tuchel, lundi en conférence de presse.

Mbappé-Haaland, duel de prodiges

Signe de la psychose entourant l'état de santé de "Ney" et des autres cadres ces deux dernières semaines, le principe de précaution a parfois été poussé à l'extrême, à l'image du dernier match à Amiens (4-4) disputé samedi avec une majorité de remplaçants.

Protégé, cajolé, revigoré, et ce malgré son anniversaire fêté en grande pompe deux jours après sa blessure ou sa virée à Düsseldorf pour satisfaire une opération promotionnelle à cinq jours du grand rendez-vous européen, le Brésilien (28 ans) aura enfin l'occasion de démontrer son incroyable talent.

A l'heure de revenir avec Dortmund, où il a vécu un mariage ombrageux entre 2015 et 2017, Thomas Tuchel sait qu'il en aura besoin.

Le technicien allemand, qui n'a pas laissé la même empreinte que Jürgen Klopp (2008-2015) dans le coeur des supporters du Borussia, joue son avenir à Paris. "C'est le moment de prouver", a-t-il lancé lundi.

Si l'infortuné Abdou Diallo, transféré cet été à Paris en provenance du club de la Ruhr, va manquer son retour pour cause de blessure, ce ne sera pas le cas de Kylian Mbappé.

En 2017, l'ex-prodige de Monaco, âgé de 18 ans, avait confirmé son immense talent en inscrivant un doublé retentissant à Dortmund. Le début d'une irrésistible ascension qu'il entend mener en 2020 jusqu'au triplé C1-Euro-JO.

"Pas de mots" pour décrire le "Mur jaune"

En face, Erling Haaland, 19 ans, espère marcher sur ses traces. Recruté par le Borussia cet hiver après ses huit buts inscrits en phase de poule, le Norvégien fait figure de danger numéro un.

"Il a une mentalité fantastique: à l'entraînement, s'il manque une occasion il s'arrache les cheveux!", a confié Lucien Favre, l'entraîneur de Dortmund. "Il a marqué pas mal de buts en Ligue des champions avec Salzbourg, il faut qu'il continue avec nous et il va le faire."

Contrairement à Paris, Dortmund n'a pas galvaudé sa dernière répétition à Francfort (4-0) pour faire le plein de confiance. "Avec cette concentration, cette activité, nous aurons une bonne chance", espère le défenseur Mats Hummels.

Dans une ville où les emblèmes jaunes et noirs du BVB sont accrochés à chaque coin de rue, et même à l'intérieur des églises, dire que le foot se vit à Dortmund comme une religion est tout sauf un cliché.

Il suffisait de voir le "Mur jaune" vendredi dernier, gigantesque tribune debout habituée aux tifos magnifiques, pour mesurer la ferveur -- "Il n'y a pas de mots pour (la) décrire" dixit Tuchel -- qui attend les joueurs du PSG.

"Il est toujours difficile de contrôler ses émotions, encore plus ici. Je ne suis pas sûr que ce soit possible pendant 90 minutes", a prévenu l'entraîneur parisien. Il sera donc nécessaire d'être calmes, tranquilles, attentifs et intelligents". Les qualités qui ont manqué à Paris ces trois dernières années...

