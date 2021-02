Dortmund gagne à Séville, Haaland bat un nouveau record de précocité, Meunier monte pour la forme

Le Borussia Dortmund s’est imposé au FC Séville en huitième de finale aller de la Ligue des champions (2-3). Erling Haaland a une fois de plus emmené les siens en inscrivant un doublé. Il s’offre même un record de précocité.

Sans la colonie belge (Hazard et Witsel blessés, Meunier sur le banc), le Borussia Dortmund se rendait au stade Sanchez Pizjuan avec une certaine dose d’incertitude. Sixième en Bundesliga, le BVB trimbale ses doutes. Dès l’entame du match, les Allemands sont dans les cordes : le but de Suso, sur une frappe déviée par Mats Hummels. Dans la foulée, Mahmoud Dahoud égalise sur une grosse frappe, avant que le show Haaland ne débute. La superstar norvégienne, en verve, inscrit un doublé pour mettre Dortmund sur orbite (1-3). Le buteur s’offre même un record : il a désormais inscrit 18 buts en 13 matchs de Ligue des champions.

En seconde période, le FC Séville tente le tout pour le tout en ramenant de la présence dans le grand rectangle. Luuk De Jong réduit l’écart à la 84e minute sur une belle reprise. Thomas Meunier est monté pour assurer le résultat dans les arrêts de jeu. Le Belge a failli être l’anti-héros de la soirée, lorsque le même De Jong s’est écroulé dans la surface à la suite d’une prise rugueuse de Meunier, qui ne s’occupait plus du ballon. L’arbitre de la rencontre n’a pas bronché. Il a permis aux Allemands de rentrer à Dortmund avec un but d’avance et trois roses plantées à l’extérieur. Un avantage certain qui doit également porter le BVB vers un élan positif en championnat. Séville, dont l’assise défensive était louée (7 matchs sans concéder de buts), a craqué.