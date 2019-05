Divock Origi repris dans l'Equipe de la semaine en Ligue des Champions

Divock Origi figure dans l'Equipe de la semaine de la Ligue des Champions, dévoilée jeudi par l'UEFA. Le Diable Rouge a réalisé un doublé lors de la demi-finale retour, contribuant à l'incroyable qualification de Liverpool aux dépens du FC Barcelone (4-0).

Origi a marqué le premier et le quatrième but des 'Reds' mardi. Son équipier Georginio Wijnaldum, auteur des deux autres buts, est également repris. Avec aussi le gardien Alisson Becker, les défenseurs Trent Alexander-Arnold et Virgil van Dijk et le médian Jordan Henderson, six joueurs de ce onze de la semaine proviennent de Liverpool.

Le héros de Tottenham Lucas Moura, qui a marqué trois buts contre l'Ajax Amsterdam (2-3) mercredi, est bien entendu repris, tout comme son équipier Dele Alli.

L'équipe est complétée par trois joueurs de l'Ajax, Mathijs de Ligt, Hakim Ziyech et Dusan Tadic.

L'Equipe de la semaine:

Gardien: Alisson Becker (Bré/Liverpool)

Défenseurs: Trent Alexander-Arnold (Ang/Liverpool), Virgil van Dijk (P-B/Liverpool), Mathijs de Ligt (P-B/Ajax)

Milieux de terrain: Lucas Moura (Bré/Tottenham), Georginio Wijnaldum (P-B/Liverpool), Dele Alli (Ang/Tottenham), Jordan Henderson (Ang/Liverpool), Hakim Ziyech (Mar/Ajax)

Attaquants: Divock Origi (BEL/Liverpool), Dusan Tadic (Ser/Ajax)