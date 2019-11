Diatta : "Si c'était possible contre le Real, ça doit l'être contre le PSG"

Krépin Diatta ne voit pas le match contre le PSG comme une cause désespérée. Malgré la sévère défaite à l'aller (0-5), il s'est dit positif. "Nous sommes mentalement prêts et nous avons travaillé dur", a déclaré lattaquant sénégalais du Club de Bruges.

Après le partage contre le Real Madrid (2-2), la défaite contre le PSG a été un frein aux réjouissances. "Je ne peux pas dire que nous sommes désespérés après ce match, qui a été difficile. Cette défaite était amère, mais l'essentiel c'est d'en tirer les enseignements et de voir ce qui n'a pas marché. C'était c'était notre première et seule défaite de la saison jusqu'à présent. On travaille dur pour jouer des matches comme ça. On est tranquille. Nous croyons en notre équipe et nous allons tout donner."

"Personne n'aurait cru au partage contre le Real mais nous, avec l'esprit qui nous anime, y avons cru. On l'a fait, alors pourquoi ça ne serait pas possible à Paris ? Qu'ils aient perdu contre Dijon n'a pas vraiment d'importance. Nous devons nous concentrer sur notre équipe. Ce n'est pas parce que le PSG a perdu ce match que c'est devenu une mauvaise équipe."