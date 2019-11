Diatta : "Ce but, c'est un des moments les plus forts de ma carrière"

C’est un exploit individuel de Krépin Diatta qui a permis au Club de Bruges de se sortir du pétrin et d’arracher un point sur la pelouse du Galatasaray mardi soir. Un partage précieux qui permet aux Brugeois de rester troisièmes de leur groupe.

"Ça fait partie des moments les plus forts de ma carrière. Marquer en Champions League, c’est un rêve de gamin", a réagi le jeune sénégalais au micro de Thierry Luthers. "C’est dommage que ça s’est terminé sur un carton rouge", a-t-il ajouté à propos de son exclusion pour avoir enlevé son maillot (2e jaune). "Je voulais montrer aux supporters de Galatasaray que leurs cris ne m’atteignaient pas et que j’étais bien mentalement."

Et de poursuivre sur l’importance de ce résultat. "On était venu pour les trois points et on méritait mieux mais on a tout de même obtenu un partage. C’est surtout la défaite qui était interdite. Il nous reste encore un match et tout est encore possible. Il faudra être concentré contre le Real et ne pas se dire qu’on a fait le job ici et que c’est fini. Il faudra montrer le même état d’esprit qu’ici. On verra ensuite ce que cela va donner."

Mis sous pression en début de match, les Brugeois ont bien réagi par la suite même s’ils ont connu des difficultés en phase de finition. C’est d’ailleurs ce qu’a confirmé Loïs Openda après la rencontre. "On s’attendait à une pression comme celle-là. Après 10-15 minutes, on a pu gérer et reprendre les choses en main. Ce n’était peut-être pas notre meilleur match mais on s’est donné à fond et on a fini par décrocher ce point.​​​​​​ Jouer dans une ambiance comme celle-ci, ça ne m’était jamais arrivé. C’est impressionnant mais pendant un match, on reste concentré."