Di Maria : "On a voulu écrire l'histoire", tandis qu'Al-Khelaïfi déclare que le PSG "est proche de son rêve"

Le Paris SG a "voulu écrire l’histoire" mardi à Lisbonne en se qualifiant pour la première finale de Ligue des champions de son histoire contre Leipzig (3-0), a savouré l’Argentin Angel Di Maria, avouant qu’il aura du mal "à dormir" en vue de la finale.

"On est très contents, l’équipe a fait un grand travail, un grand match, on a voulu écrire l’histoire et on a réussi. Si on continue comme aujourd’hui, ça pourrait nous aider pour la finale", a lancé Di Maria, buteur et double passeur décisif lors de la demi-finale à Lisbonne, au micro de RMC Sport.

Absent six jours plus tôt en quart à cause d’une suspension, l’ailier de 32 ans a confié qu’il avait été "très triste de ne pas jouer" mais avait reçu "le soutien de (ses) partenaires".

Quant à Leipzig, l’équipe surprise de la C1 un peu décevante mardi, "c’est nous qui les avons rendus faibles", a-t-il assuré. "On a joué à 100%. On savait qu’avec une énorme énergie on pourrait se qualifier pour la finale et c’est ce qu’on a fait dès le début", a ajouté l’ancien joueur du Benfica Lisbonne, qui connaissait très bien le stade de la Luz pour y avoir évolué pendant trois saisons.

"Ça va être dur de dormir ce soir avec la finale en tête", a encore ajouté Di Maria. Le PSG affrontera soit Lyon, soit le Bayern Munich, dimanche soir dans le même stade. "On a lu beaucoup de choses mais on a vu que les championnats français et allemand étaient au niveau de tous les autres. On va travailler le match, peu importe l’adversaire".

Avant d’assurer que son équipe évoluait à un "niveau très élevé, qui ne baisse pas". "On n’est plus qu’à un pas d’aller encore plus loin dans l’histoire du club", a conclu l’Argentin.