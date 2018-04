Di Francesco: "C'est un grand moment mais on ne doit pas s'en contenter"

Eusebio Di Francesco et la Roma ont réussi l'exploit de reverser le Barça en quarts de finale de la Ligue des Champions. Battus 4-1 à Barcelone, ils ont étouffé leur adversaire à l'Olimpico (3-0).



"Je suis l'entraîneur et j'essaie de mettre mes joueurs dans les meilleures conditions. A l'aller, on avait fait un bon match mais ça n'était pas suffisant. J'ai pensé que j'avais les joueurs adaptés pour jouer en 3-4-3 avec une grande agressivité au pressing. On devait marquer beaucoup de buts dans une période où on marque peu. C'était normal de mettre plus d'attaquants centraux. On a fait jouer je ne sais pas combien de ballons à Ter Stegen, on les a obligés à ça. Je dois dire merci aux garçons, c'est une grande satisfaction. Ils ont fait un travail extraordinaire à tous points de vue", a-t-il analysé.



"C'est une philosophie qui est née, pas un système"



"Ce match, j'y bosse depuis la défaite contre la Fiorentina (samedi)", a-t-il raconté. "A 5h00 du matin je ne dormais pas, je devais trouver quelque chose de plus que notre 4-3-3. Je suis content pour plein de raisons. C'est une philosophie qui est née, pas un système. C'est cette philosophie que les joueurs ont épousée. J'avais besoin d'une équipe européenne et je l'ai eue. Je suis content d'avoir réussi à transmettre une certaine mentalité au groupe".



"Aujourd'hui c'est un grand moment mais on ne doit pas s'en contenter", insiste Di Francesco. "On doit viser Kiev (la finale). Pourquoi ne pas croire à quelque chose d'encore plus grand après un match pareil ? C'est ça qu'on doit faire. Les matches européens nous donnent quelque chose en plus. En championnat on doit s'améliorer. On doit apprendre à traiter tous les matches avec la même attention. Je pense déjà au derby. J'y croyais, je l'ai dit hier. L'expression 'on n'a rien à perdre', je déteste ça. On a préparé ce match de façon exceptionnelle au plan mental. C'est comme ça qu'on bat le Barça."