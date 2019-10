Deuxième succès en deux matches du Paris SG, vainqueur à Galatasaray, Meunier joue 90 minutes

Vainqueur du Real Madrid lors de la première journée, le Paris Saint-Germain a éprouvé plus de difficultés sur le terrain de Galatasaray, Avec Thomas Meunier titulaire et qui a joué 90 minutes, les Parisiens ont dû attendre la deuxième période avant d'ouvrir le score via Icardi (52e). Un avantage d'un but que le PSG allait conserver jusqu'au coup de sifflet final. Avec un 6 sur 6, Paris occupe la tête du groupe A devant Bruges (2 points), le Real Madrid (1 point) et Galatasaray (1 point). Les Brugeois ont mené 0-2 au Real avant de se faire rejoindre: 2-2 au coup de sifflet final.