Deux boulettes de Karius et une bicyclette sensationnelle de Bale offrent une 3e Champions League d'affilée au Real

Historique ! Le Real Madrid a empoché une troisième Ligue des Champions consécutive en venant à bout de Liverpool 3-1 lors d’une finale spectaculaire et riche en épisodes étonnants à Kyev. Il s’agit de la 13e Ligue des Champions/Coupe des clubs Champions de l’histoire du club madrilène. Un record. Privés de leur star Mohamed Salah, blessé à l’épaule, après de très bonnes 30 premières minutes, les Reds n’ont pas démérité mais se sont tout simplement frottés à plus forts qu’eux. Cynique comme à son habitude mais également dominateur en deuxième période, le Real a pu compter sur deux énormes coups de pouce du gardien de Liverpool, Loris Karius. L’Allemand a littéralement offert le but du 1-0 à Benzema ( 51e) avant l’égalisation de Mane (55e). Les Espagnols sont repassés devant grâce à une bicyclette sensationnelle de Gareth Bale (64e) avant d’assurer la victoire sur une nouvelle boulette de Karius (83e) sur un envoi de Bale. Titulaire dans les buts en début de saison, Simon Mignolet aura de quoi se poser des questions. En attendant, c’est le Real qui jubile pour la troisième année de suite après avoir écarté le PSG, la Juventus, le Bayern et finalement Liverpool. Hyper-efficaces défensivement comme offensivement, les Madrilènes se consacrent comme les maîtres incontestés de l'Europe et sont sacrés après un parcours semé d’embûches, de polémiques arbitrales, de coups de chance et de remplacements décisifs.

Le résumé de la rencontre Onze ans après sa dernière finale, Liverpool part à la quête d'une 6e LDC et aligne un onze attendu avec le trio Mane, Salah, Firmino pour inquiéter les Madrilènes. Les doubles tenants du titre ont plus de choix sur le banc. Zinedine Zidane choisit d’insérer Isco dans le trident offensif plutôt que Bale. Le début des Reds est empli d’enthousiasme. Les Anglais pressent, empêchent le Real d’avancer et tentent d’amener le danger par les flancs. Cette attitude offensive ne porte pas vraiment ses fruits en termes d’occasions. Plusieurs sorties au sol et aériennes de Navas suffisent pour écarter le danger. Beaucoup plus concret, le Real pointe le bout de son nez aux avant-postes à la 15e minute. La frappe de Ronaldo est puissante et surprend Karius mais passe juste au-dessus du cadre. Liverpool reprend son forcing sans broncher et enregistre une première occasion franche. Navas est une nouvelle fois au rendez-vous pour repousser un envoi puissant d’Alexander-Arnold (23e).

Mohamed Salah - © David Klein - BELGAIMAGE Salah blessé après un contact avec Ramos. Le tournant du match? Une action dangereuse qui précède le premier tournant du match. Sergio Ramos retient Mohamed Salah par le bras et emmène (volontairement ?) le corps de l’Égyptien dans sa chute (25e). Le meilleur buteur de Premier League se tient l’épaule, grimace, se fait soigner puis remonte sur le terrain… l’espace de quelques instants avant de regagner le vestiaire en larmes. C’est un coup dur pour les Reds qui sont privés d’une force de frappe considérable avec la sortie de l’Égyptien, 44 buts et 16 assists cette saison. Cinq minutes plus tard, c’est au tour du Real de perdre un joueur. Carvajal est victime d’un problème musculaire et cède sa place à Nacho. Avec Lallana à la place de Salah, les Anglais reculent et souffrent en fin de 1ère période mais résistent à l’offensive du Real qui se voit refuser un but de Benzema pour hors-jeu (43e) et manque le coche à deux reprises avec Nacho (45e) et Benzema (45e+3).

Loris Karius - © "Real Madrid v Liverpool FC" - VI Images / Maurice van Steen Une boulette de Karius lance le Real Le Real insiste en début de deuxième période et s’installe dans le camp de Liverpool. Après 3 minutes seulement, Isco peut profiter du laxisme défensif des Reds mais sa reprise de volée trouve la barre (48e). Ce n’est que partie remise pour les ‘Merengues’ qui vont ouvrir le score dans la foulée grâce au but plus improbable d’une finale de Ligue des Champions. Loris Karius ramasse alors un long ballon en direction de Benzema et veut relancer immédiatement pour ses défenseurs. Le portier allemand se lance dans un geste précipité et envoie le ballon directement sur la jambe de Benzema dont la déviation termine incroyablement au fond des filets (51e). Liverpool réagit et égalise Un coup de massue qui aurait pu faire sombrer Liverpool. Mais l’équipe de Jürgen Klopp a dû caractère. Quatre minutes plus tard, les Reds profitent d’un corner pour rétablir l’égalité grâce à Mane qui surgit au deuxième poteau pour dévier dans le but une tête de Lovren (55e).

La retournée de Bale - © Tous droits réservés Coup de génie de Bale... et de Zidane La rencontre s’emballe et Zidane flaire le bon coup. Bale remplace Isco et se transforme en superhéros. Sur un centre de Benzema, le Gallois réalise une bicyclette éblouissante et envoie le ballon en pleine lucarne (64e). Un but d’anthologie ! Toujours accrocheur et vaillant, Liverpool ne lâche pas l'affaire mais heurte le poteau par l'intermédiaire de Mane (69e). Un montant qui finira par décourager les Anglais. Nouvelle boulette de Karius, c'est fini pour Liverpool Incapables d'amener à nouveau le danger, les Reds flancheront une troisième fois sur une frappe à distance de Bale et une nouvelle boulette de Karius qui ouvrira les portes de l'Histoire au Real.