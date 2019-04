Des Spurs audacieux avec Alderweireld et Vertonghen battent Man City, KDB joue 5 minutes

Tottenham a battu Manchester City en match aller des quarts de finale de la Ligue des champions. Les Spurs l’emportent 1-0 grâce à un but de Son Heung Min. Manchester City a obtenu un penalty après 12 minutes de jeu, mais Lloris a stoppé la frappe de Sergio Aguero. Kevin De Bruyne est monté au jeu à la 89ème minute. Vincent Kompany est resté sur le banc. Les Belgian Spurs ont disputé l’ensemble de la rencontre. Harry Kane est sorti sur blessure à la suite d'une semelle appuyée sur l'intérieure de sa cheville.

Avec ce résultat, le match retour s’annonce plein de suspens.

Le résumé du match

Les Belgian Spurs, Toby Alderweireld et Jan Vertonghen sont titulaires. Kevin De Bruyne et Vincent Kompany, nos Diables Cityzens sont par contre sur le banc.

Et alors que Tottenham se montre beaucoup en ce début de rencontre, les Cityzens obtiennent un penalty à la douzième minute de jeu : l’arbitre l’accorde à la suite de la consultation du VAR. Rose dévie en effet le ballon du bras. La faute semble involontaire mais son bras est écarté. Sergio Agüero s’élance alors pour le convertir, mais Hugo Lloris va chercher le ballon et conserve le score nul. Un arrêt primordial dans cette rencontre, bien évidemment.

La partie est plaisante et tient ses promesses dans l’intensité. Tottenham est loin de reculer, et si le club londonien n’a pas la possession, il a les occasions. Les Cityzens semblent quelque peu dissipés par moment, le penalty manqué reste peut-être aussi dans les têtes. Les Spurs sont entreprenants et très bien organisés, reste à savoir s’ils pourront maintenir cette intensité en seconde période.

ManCity remonte sur la pelouse plein de bonnes intentions et se procure la première belle occasion de cette mi-temps. Son répond immédiatement avec une frappe remplie d’effet qui passe près des cages d’Ederson. Deuxième occasion une petite minute plus tard pour Son.

La deuxième mi-temps commence très très bien pour les deux équipes qui semblent vouloir marquer le plus rapidement possible. On a encore l’impression que ce sont les Spurs qui sont les plus à-même d’ouvrir le score, City a déjà joué de façon plus impressionnante cette saison.

Mais mauvaise nouvelle pour Tottenham à la 55ème minute de jeu, Harry Kane sort sur blessure à la suite d’une semelle sur sa cheville qui se tord, il est remplacé par Lucas Moura.

Le match reste équilibré et plaisant, il ne manque que les buts pour un "spectacle" complet dans ce stade flambant neuf de White Hart Lane.

Il suffisait de demander puisque la belle prestation de Tottenham est récompensée par un but de Son jusqu’au-boutiste sur cette action. Les défenseurs de City sont spectateurs. Ils ont cru que le ballon sortait sauf qu’il ne passe pas entièrement la ligne. Le but est donc accordé. Tottenham mène méritoirement dans ce match et le joueur Coréen est récompensé pour son audace dans cette rencontre.

Deuxième petite tuile, Dele Alli sort lui aussi sur blessure à quelques minutes de la fin, son poignet semble touché.

Guardiola effectue deux changements en fin de rencontre, Sane et De Bruyne montent au jeu. Mais c'est trop tard pour City, qui s'incline. Il partira donc avec un petit désavantage au match retour le 17 avril.