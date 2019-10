Deli : "Encaisser 5 buts est inacceptable… Ca va râler fort"

Avec le retour en forme de Kylian Mbappé, le PSG reste plus que jamais injouable en Champions League. Les Parisiens, vainqueurs mardi sur le terrain de Bruges (0-5), ont décroché leur troisième victoire d'affilée, s'ouvrant la voie vers les huitièmes de finale de la C1.

"Encaisser cinq buts à domicile, c’est inacceptable. Dans ce genre de matches, devant nos supporters, on doit faire beaucoup mieux. On a commis des erreurs de placement et d’engagement. Tu le paies directement dans ce genre de compétitions. On va apprendre de ce match et faire mieux la prochaine fois. Mbappé est un très bon joueur, mais on lui a fait quelques cadeaux. Il est rentré, il a marqué trois buts, félicitations à lui", a expliqué Simon Deli à notre micro.

Et le défenseur international du FC Bruges d’ajouter : "On va essayer de vite oublier ce match et se remettre sur les bons rails. Selon moi, ça ne va pas nous casser dans notre élan. On va se dire les choses dans le vestiaire, ça va râler fort. Les prochains matches seront bons, j’en suis sûr."