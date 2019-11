Degryse : "Si Bruges se procure 5 occasions, il faudra en marquer au moins 2"

Troisième du groupe A en Champions League, le FC Bruges totalise 2 unités, contre 12 au PSG, 7 au Real Madrid et 1 à Galatasaray. Les Brugeois se déplacent ce mardi soir chez le dernier de la poule.

"Galatasaray est certainement une équipe à la portée du FC Bruges. Le Gala joue à domicile, c’est le point que les Brugeois doivent bien contrôler, mais ils ont plusieurs blessés et ne sont pas très bien au championnat après une défaite ce week-end (ndlr : ils occupent la 8e place). A l’aller, Bruges a été plus fort qu’eux. Si on regarde le match de Bruges à Madrid, ce ne sera pas plus difficile je trouve. C’est sûr qu’il faudra faire preuve d’efficacité, c’est le domaine dans lequel les Brugeois peuvent encore progresser. Si Bruges se procure 5 occasions, il faudra en marquer au moins 2", a précisé Marc Degryse à notre micro.

"Le scénario de rêve, c’est que Bruges gagne et que le Real ne s’impose pas contre le PSG. Le club entrainé par Philippe Clement aurait encore une possibilité, à domicile contre les Madrilènes, de jouer la deuxième place du groupe. Il y a aussi un mauvais scénario : si Bruges perd, l’Europe après les fêtes, ce sera peut-être fini. C’est attractif et risqué, mais Bruges doit oser et tenter de faire mal au Gala. Si Bruges marque le 0-1, la chaude atmosphère peut tourner", a aussi ajouté l’ancien joueur de la formation brugeoise.