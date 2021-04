"Dégoûté" par la Super League, Gary Neville dénonce un "acte criminel" contre les fans de football

"Je suis un fan de Manchester United, j’ai joué pour ce club pendant 14 ans de ma vie mais je suis dégoûté, absolument dégoûté. Surtout de la part de clubs comme Manchester United et Liverpool. Le Liverpool du You’ll never walk alone, le Liverpool qui prétend être le club des gens. Et Manchester United, un club qui a plus de 100 ans. Un club qui a été créé par des ouvriers… qui se barre dans une ligue sans compétition où l’on ne peut pas être relégué. C’est une honte absolue", a assené Neville, très énervé.

Un des témoignages les plus forts nous vient d’Angleterre où 6 clubs ont décidé d’adhérer à ce projet. Ancien capitaine légendaire de Manchester United et actuellement consultant pour Sky Sports UK, Gary Neville a évacué toute sa colère devant les caméras du média anglais.

"Il faut reprendre le pouvoir qu’ont pris ces clubs et cela concerne aussi mon club. Il faut stopper cela immédiatement. C’est purement de l’avidité. Ce sont des imposteurs. Les propriétaires de ces clubs n’ont rien à voir avec le football dans ce pays. Un sport qui a plus de 100 ans d’histoire dans ce pays avec des supporters et des gens qui ont aimé et vécu pour ces clubs. Il faut protéger ces fans", a ajouté l’ancien mancunien qui espère des sanctions sévères.

"J’ai gagné beaucoup d’argent dans le football. J’ai investi beaucoup d’argent dans le football. Je ne suis pas contre l’argent dans le football mais les principes de compétition juste et équitable et le droit de jouer ce genre de matches doivent être respectés. Arsenal, Chelsea, Tottenham ne sont pas qualifiés pour la Champions League en ce moment. Ce sont des clubs en lambeaux et ils veulent s’octroyer le droit de jouer la Super League. Ce sont vraiment des clowns. Le temps est venu d’enlever le pouvoir à ces clubs. C’en est assez. Mettons-les au fond de la ligue et prenons-leur leur argent. Il faut les arrêter. C’est un acte criminel, purement criminel, contre les fans de football dans ce pays. C’est le plus grand sport dans le monde et c’est un acte criminel contre les fans."