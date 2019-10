Défaites belges en Champions League : Genk et Bruges, même combat ?

Une journée n'est pas l'autre. Après les points encourageants pris lors de leurs deux derniers affrontements (respectivement au Real Madrid et contre Naples), Bruges et Genk ont souffert cette semaine. Deux nettes défaites à domicile contre des ténors européens. 9 buts concédés et quelques parallélismes à établir entre les promenades belges du PSG et de Liverpool.

Voir le mythique bus rouge des Reds poser ses roues sur le parking de Genk, attenant à la "tente de presse" spécialement construite pour l'occasion, avait quelque chose de prenant. Une image presque épique. Les venues de Liverpool sur le sol belge sont, il faut le dire, particulièrement rares. Depuis la tragédie du Heysel en 1985, il n'y en avait eu que deux : en 2005 à Anderlecht (0-1, but de Djibril Cissé) et en 2008 au Standard (0-0). Une rareté sublimée par un statut neuf d'équipe du moment, probablement la meilleure du monde à l'heure actuelle. Car comment qualifier autrement une formation qui vient de remporter la Ligue des Champions, domine la Premier League de la tête et des épaules (6 points d'avance sur Manchester City après 9 journées), et possède 7 joueurs nommés parmi les 30 prétendants au prochain Ballon d'or ?

Longtemps, dans ce duel disproportionné entre le champion de Belgique et le champion d'Europe, on a cru revivre le scénario (chiffré) de la veille à Bruges : un premier but précoce qui casse d'emblée l'enthousiasme du petit, une résistance et un suspense qui tiennent jusqu'à l'heure de jeu et au deuxième but du grand, puis une dernière demi-heure où le relâchement moral de l'un se heurte à l'aisance et à la qualité de l'autre. Seule différence ici, au lieu d'assister les yeux baissés à la matérialisation d'un score de forfait, on a eu droit au petit but qui sauve l'honneur. Celui qu'on n'oublie pas quand c'est Virgil Van Dijk et Alisson Becker que l'on prend en défaut. Stephen Odey aura sans doute trouvé le sommeil plus facilement que ses partenaires. Dieumerci Ndongala (remarquable dans sa confection de l'assist) aussi !

Fidèles à leurs principes

Tant Philippe Clément que Felice Mazzu ont pris une décision audacieuse : celle de ne pas déroger à leurs principes et de calquer leur schéma sur le prestige de leur adversaire. Bruges a joué avec beaucoup d'audace... sans réussir à se créer d'occasion digne de ce nom. Genk n'a finalement pas renforcé sa ligne arrière (Sébastien Dewaest est resté sur le banc) et a même sacrifié un médian (mais pourquoi Patrik Hrosovsky et non Bryan Heynen ?). Un choix séduisant sur papier mais qui, sur le terrain, ne s'est pas traduit par un déploiement tous azimuts, car les lignes limbourgeoises ont été littéralement compressées par un bloc rouge pressant très haut et s'accaparant près de 70% de la possession de balle. Mais, paradoxalement, Genk s'est créé de bien plus belles occasions que Bruges la veille ! Des balles profondes dans le dos de Goran Lovren ont permis à Aly Samatta et Paul Onuachu de s'offrir chacun un tête-à-tête avec Alisson. Junya Ito a failli en faire de même, avant de...trébucher dans la surface. Puis est venu le tournant du match : 26è minute, but...suspendu d'Aly Samatta. D'abord, pensait-on, pour une "charge" dans le duel, version "Wilmots 2002", en réalité pour un hors-jeu d'une "mèche de cheveux" de Junya Ito à qui l'on conseillerait la tonte intégrale, pour ne plus éveiller la suspicion des inspecteurs du VAR. Fataliste, le malheureux Samatta déplorait cette troisième invalidation consécutive le concernant (après Mouscron et le Standard)… On le comprend.

Quelles perspectives ?

Paradoxalement, cette deuxième défaite de Genk à domicile dans un match de Ligue des Champions (après la Roma en 2002), ne condamne pas encore totalement le club limbourgeois. En cause, les deux revers successifs de Salzbourg. Limites, certes (4-3 à Liverpool, 2-3 contre Naples), mais bien réels. Si Genk et Salzbourg perdent encore leur prochaine rencontre (à Liverpool pour Genk, à Naples pour Salzbourg), leur confrontation directe de fin novembre sera cruciale. Une victoire des troupes de Mazzu leur permettrait même de passer...devant Salzbourg, ce qui paraissait absolument inconcevable après la dégelée 6-2, subie par les Limbourgeois en Autriche...

Entretemps, Genk devra gagner en consistance, en stabilité et en régularité même si, en la matière, les choses vont plutôt en s'améliorant. Le département offensif semble plus étoffé aujourd'hui qu'il y a deux mois. Samatta ne porte plus seul le poids de l'attaque. Paul Onuachu ("le grand gars devant", comme l'a désigné Jürgen Klopp en conférence de presse d'après-match) a démontré son sens du but et une certaine adresse dans le maniement de ses compas. Stephen Odey pointe le bout de son nez et, sur les flancs, Théo Bongonda n'a pas encore atteint son rayonnement de l'année dernière à Zulte-Waregem. Ajoutez à cela la progression constante de Ianis Hagi, et les promesses (certes encore un peu étouffées) d'un Benjamin Nygren dont on finira bien par reparler un jour ou l'autre, et vous obtenez un cocktail savoureux, que Felice Mazzu pourra accommoder au gré de ses envies et selon les matchs. Un luxe qu'il ne peut malheureusement pas se permettre derrière. Dans ce secteur, les choix sont plus limités. Malgré leur talent, les jeunes Colombiens Carlos Cuesta et Jhon Lucumi (respectivement 20 et 21 ans) ne pourront pas tout jouer et on s'attend à un retour proche dans le onze du capitaine Sébastien Dewaest. Quant à Gaëtan Coucke (autoritaire devant Sadio Mané, mais assez statique sur le but d'ouverture…), on constate que la défense d'un titre national, conjuguée à la découverte de la Ligue des Champions, pèsent lourdement par rapport à une simple saison passée entre les perches de Lommel en D1B. S'il est évidemment louable de vouloir donner sa chance à un jeune et de lui manifester sa pleine confiance, on reste quand même persuadé que Genk aurait été plus inspiré de transférer un gardien d'expérience pour suppléer l'infortuné Danny Vukovic.