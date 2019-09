De Condé : "Genk n'a jamais gagné un match de C1… On a six matches pour le faire !"

Après onze échecs dans les tours préliminaires de Champions League, Salzbourg s’apprête à accueillir le Racing Genk, mardi soir à 21h00, pour le compte de la première journée de la phase de poules du groupe E, qui comporte aussi Liverpool et Naples. Un rendez-vous déjà capital pour le champion de Belgique en titre.

"C’est un mélange entre de l’excitation et de l’appréhension qui prédomine. Il y a aussi la fierté de jouer à nouveau la Champions League. On va débuter contre Salzbourg, un adversaire très fort, c’est du très lourd. L’an dernier, ils ont notamment éliminé Leipzig. C’est très fort comme équipe, ils ont beaucoup de confiance. J’espère qu’on aura la chance qu’ils vont estimer que ce sera facile pour eux. On pourra alors peut-être en profiter. Je sais que tout le groupe pense à la Champions League depuis plusieurs mois, aux joueurs de montrer ce dont ils sont capables... car c’est vrai qu’on aurait aimé avoir quelques points de plus en championnat. Plusieurs sentiments nous habitent donc en ce moment", détaille Dimitri De Condé à notre micro.

Le directeur technique genkois fixe par ailleurs un double objectif pour le KRC en C1 : "On a dit qu’on voulait absolument une victoire, peu importe le moment. Genk n’a jamais gagné un match de Champions League… on a six matches pour le faire ! Notre ambition, c’est aussi de finir troisième du groupe. Ce match contre Salzbourg sera déjà très important. Ce noyau doit montrer son engagement, son envie, sa faim de vouloir gagner des matches. On peut montrer le nouveau Genk avec une certaine fraicheur et une certaine confiance. Nous soutenons Mazzu : il fait du très bon travail, ce n’est pas évident pour lui non plus."