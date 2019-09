De Condé : "Dans les circonstances difficiles, on va voir si Genk est un club fort"

La direction de Genk a un peu la gueule de bois ce mercredi au lendemain de la claque reçue à Salzbourg en Ligue des Champions (6-2). Le Racing se faisait une joie de rejouer en C1, les retrouvailles ont été plutôt amères.



"Sportivement, ce n’est pas à moi d’analyser cette défaite. C’est le boulot du staff technique. Mais c’est clair que le sentiment n’est pas bon ce matin. La déception est très grande", souligne Dimitri De Condé.



Les erreurs individuelles se sont accumulées et les attaquants du champion d’Autriche se sont délectés des espaces offerts dans l’axe. "Il ne faut pas faire l’erreur de reprocher des choses à des individus parce qu’il y en a beaucoup qui ne sont pas à leur niveau. Il y a trois mois, c’était la fête. On avait eu une saison superbe. On va voir dans les circonstances difficiles si Genk est un club fort. C’est le message le plus important aujourd’hui. On doit en sortir tout ensemble. Le constat est là. Mais on est là pour les aider. Il faut ramener de la confiance et les convaincre qu’ils ont les qualités. Ils ont montré pendant toute une saison qu’ils avaient un meilleur niveau que celui affiché à Salzbourg ou même en championnat".



Un coach qui ne gagne pas est souvent un coach en sursis. Ce n’est pas le cas de Felice Mazzu. "On n’a rien à lui reprocher. Son héritage n’est pas évident. Son challenge est grand. Felice a tout le soutien du club, des joueurs et de la direction. En foot, le plus facile est de cibler un individu. Mais si tu regardes le match de mardi soir, tu ne peux pas dire que c’est un individu qui a fait les erreurs."



Le mercato est terminé, les internationaux sont rentrés, Mazzu va enfin pouvoir jouir d’une certaine stabilité. "Il va pouvoir travailler plus tranquillement. C’est déjà un avantage. Le plus important pour lui est de trouver un équilibre dans l’équipe, de mettre un onze de base qui gagne un match et continuer avec ces joueurs. A cause des blessures, des internationaux, on a été obligé de changer trop souvent."



Après une telle débâcle et avec des adversaires comme Naples ou Liverpool dans les prochaines semaines, la crainte d’une campagne catastrophique se profile à l’horizon. "Si tu as peur, tu vas toujours être battu", coupe De Condé. "On l’a vu hier. Ce sont des matches tout à fait différents. Il ne faut pas oublier que Salzbourg n’avait pas perdu à domicile depuis 68 matches. C’est une toute bonne équipe. Le problème, c’est que nous ne sommes pas au niveau où il faut être. Et en Champions League, encore plus qu’en championnat, ça se paie cash"